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Новини Фото Війна
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Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог наніс черговий ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Вдарили по промисловому підприємству з добривами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 01

Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.

Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 02
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 03
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 04
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив ракетою по Одещині. Поцілив у пляжний сортир, - ОК "Південь"

Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 06

"Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 07
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 08
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 09
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 10
Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 11

Читайте також: Вночі зафіксовано 2 влучання крилатих ракет рашистів у міст через Дністровський лиман на Одещині, - ОК "Південь"

Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК Південь 12

Розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 438 ч. 1 КК України.

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28449) Одеська область (3210)


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Топ коментарі
+14
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21.05.2022 17:39
+11
Это был военный объект. Для рабссиян стрелять куда попало все цели "военный объект". У путлера не получится сделать из Украины проект "Чечня №3". Будет "Москва №1 и насовсем". Кремль должен быть разрушен, рабссеяне должны платить за восстановление Украины!!!
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21.05.2022 17:29
+8
Кучма дякую що наші ракети бьють по нам
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21.05.2022 17:42
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21.05.2022 17:28 Відповісти
Это был военный объект. Для рабссиян стрелять куда попало все цели "военный объект". У путлера не получится сделать из Украины проект "Чечня №3". Будет "Москва №1 и насовсем". Кремль должен быть разрушен, рабссеяне должны платить за восстановление Украины!!!
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21.05.2022 17:29 Відповісти
Москву придётся снести от слова совсем. С кремлём, небоскрёбами, капищем Шойгу итд. И посадить там хлеб. Чтобы на том месте опять не появился какой нибудь обитель зла.
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21.05.2022 17:43 Відповісти
Правильніше знести і засипати сіллю на півметра - запасів озера Баскунчак має вистачити.
Або принаймні привести до початкового стану "москва": мо - бо мокро, с - бо сиро, і ква - бо жаби квакають
А взагалі - типова практика ще з часів Київської Русі: "сему месту быти пусту", - тобто поселення запеклого ворога знищувалося до голої землі із забороною надалі будь-кому там селитися. Так, Святослав зрівняв з землею Саркел і остаточно вирішив хозарське питання.
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21.05.2022 18:35 Відповісти
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21.05.2022 17:38 Відповісти
їх постійно шось на добрива тягне..то туалет природнє добриво,то міндобриво, вже самі стають добривом в землі
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21.05.2022 18:06 Відповісти
В чому-чому провина ЄС та ООН, це що не заставили відповісти парашу за малазійський боінг!
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21.05.2022 17:39 Відповісти
в тому і немає впевненості в Гаагський...час пройде, все згладиться і забудеться...
З Боїнгом теж було крику--та ми їх посадимо..та вони будуть відповідати..та це буде процес століття...та )(уйло буде на лаві підсудних...А в результаті?
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21.05.2022 18:11 Відповісти
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21.05.2022 17:39 Відповісти
нюанс.. то були не зелені чоловічки (нло), а російські вояки... тому зара "на мене бочку не катіть" (с)
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21.05.2022 18:23 Відповісти
Кучма дякую що наші ракети бьють по нам
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21.05.2022 17:42 Відповісти
Ну знаєте.. не знаю якого ви політсповідання, та до якої політконфесії відносяться ті, що "вподобали" ваш коментар... Але всім був недобрий єдиний політик в кого на порядку денному було: "Армія, мова, віра"!
Ще й в такій першочерговості. Алі ні Шароїбські вкиди у вас викликали хвилю невдоволення: "Ліпецка фабріка", "Свінарчукі" " Амеріканскіє хазяєва", "Внукам віплачівать"...
Як вам зараз дороги в які вкладені не тільки тяжкі пандемічні кошти, недоплачені в медінфраструктуру.. коли в них були тяжкі часи.. Але ж ні то всьо "свєсвітній загород фармкомпаній!!!"..
А винен Кучма, виявлється.. Вині ви дурні, що за Кучму голосували, коли була альтернатива, за Кравчука, коли був Чорновіл, за "гаражного", та за величного... А зараз всі заткнулись! Тихо сіли... Та помолились за командування ЗСУ.. Яке "таке кляте продажне ще з 2014-року"...
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21.05.2022 18:32 Відповісти
Фашистская харя?
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21.05.2022 17:52 Відповісти
а скільки дохлих мацкалів можна там прикопати .. і не паскудити рефи на залізниці
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21.05.2022 17:46 Відповісти
Кожен російський "мухосранськ", включаючи Чмоскву повинен мати такий саме вигляд!
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21.05.2022 17:50 Відповісти
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21.05.2022 18:05 Відповісти
А руZZкие кажуть, шо цэ пьяные водопроводчики водопровод ремонтировали и натолкнулись на газопровод. Врут наверное. (сомнение)
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21.05.2022 18:14 Відповісти
 
 