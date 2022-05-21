Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог наніс черговий ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Вдарили по промисловому підприємству з добривами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.









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"Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.











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Розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 438 ч. 1 КК України.