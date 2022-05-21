Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
20 травня із застосуванням стратегічної авіації ворог наніс черговий ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування по Одещині. Вдарили по промисловому підприємству з добривами.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок влучання на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 та глибиною 3 метри. Зруйновані промислові об’єкти.
"Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 438 ч. 1 КК України.
Топ коментарі
+14 Voc Vox
показати весь коментар21.05.2022 17:39
+11 Сергей Гусаченко #510887
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+8 Autorare Autorare
показати весь коментар21.05.2022 17:42
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Або принаймні привести до початкового стану "москва": мо - бо мокро, с - бо сиро, і ква - бо жаби квакають
А взагалі - типова практика ще з часів Київської Русі: "сему месту быти пусту", - тобто поселення запеклого ворога знищувалося до голої землі із забороною надалі будь-кому там селитися. Так, Святослав зрівняв з землею Саркел і остаточно вирішив хозарське питання.
З Боїнгом теж було крику--та ми їх посадимо..та вони будуть відповідати..та це буде процес століття...та )(уйло буде на лаві підсудних...А в результаті?
Ще й в такій першочерговості. Алі ні Шароїбські вкиди у вас викликали хвилю невдоволення: "Ліпецка фабріка", "Свінарчукі" " Амеріканскіє хазяєва", "Внукам віплачівать"...
Як вам зараз дороги в які вкладені не тільки тяжкі пандемічні кошти, недоплачені в медінфраструктуру.. коли в них були тяжкі часи.. Але ж ні то всьо "свєсвітній загород фармкомпаній!!!"..
А винен Кучма, виявлється.. Вині ви дурні, що за Кучму голосували, коли була альтернатива, за Кравчука, коли був Чорновіл, за "гаражного", та за величного... А зараз всі заткнулись! Тихо сіли... Та помолились за командування ЗСУ.. Яке "таке кляте продажне ще з 2014-року"...