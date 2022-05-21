Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ. ФОТО
20 травня прокуратура заочно повідомила про підозру командиру роти 64-ї окремої мотострілкової бригади ВС РФ Василю Литвиненку, який віддавав накази стріляти в мирного мешканця окупованої Липівки на Київщині та руйнувати його майно.
Журналісти "Схем" допомогли ідентифікувати воєнного злочинця, а свідки впізнали його на фото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
27 лютого 62-річний мешканець села Микола перебував на подвір’ї власного будинку. За даними правоохоронців, підлеглі Литвиненка за його наказом і у його присутності вистрілили у беззбройного чоловіка. Через неможливість звернутися до медиків, Микола через 2 дні помер. Згодом, за інформацією слідства і відповідно до свідчень мешканців, військові РФ, які перебували у підпорядкуванні Литвиненка, також поцілили у будинок з танку. Будинок згорів.
Що відомо про окупанта Литвиненка, який віддав такий наказ солдатам?
Вже під час повномасштабної війни Росії проти України, 19 березня, йому виповнилось 30 років. Якщо дивитись фото з його активної сторінки в соцмережі "Вконтактє", він справляє враження сім’янина – усюди з дружиною.
Фото Литвиненка у формі публікує його дружина Анастасія (у дівоцтві Барановська).
Журналістам також вдалось знайти декілька його ранніх фото з товаришами по службі.
На дзвінок за номером, зареєстрованим за Литвиненком, він не відповів.
Журналісту "Схем" вдалось додзвонитись дружині Литвиненка. На запитання, чи повернувся її чоловік в Росію, чи досі перебуває в Україні, Анастасія відповіла: "Он на Украине". Про те, що українські правоохоронці підозрюють Литвиненка у воєнному злочині, жінці, з її слів, невідомо. "Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания", – сказала Анастасія Литвиненко і поклала слухавку.
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иначе Израиля уже не было бы
Боярышник?
С украинской фамилией Литвиненко - значит корни были украинские !
Вот что делает кацапска-нацистская пропаганда с поколениями ❗️людей которые переселились в паРашу .
Деградация и полная регрессия налицо !
Они все походу как бы пытаются доказать , свою ненависть ко всему украинскому и одновременно с этим у них такая злобная до трясучки зависть к нашей стране , что все это выливается вот в такие нечеловеческие зверства .
Они в кацапстане как во время войны полицаи при фашистах - второсортные , пытающиеся доказать свою нужность …
Ну это же невыгодно: и душу дьяволу отдал, и потомки в РФ его будут презирать, и убьют же его на фронте.
Какая выгода у него? С дьяволом путлером НЕвыгодно сотрудничать.