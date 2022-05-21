За добу ворог здійснив 111 обстрілів будівель на Донбасі, - МВС. ФОТОрепортаж

За добу на території Луганської та Донецької областей було зруйновано більше ніж 100 будівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС Луганщині.

У повідомленні зазначається: "Минулої доби, поліцією зареєстровано 35 ворожих обстрілів населених пунктів області. Внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці. Серед поранених волонтер. Пошкоджено 58 об’єктів інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди.

Під час артилерійського ворожого обстрілу м. Сєверодонецьк снаряд потрапив у будівлю загальноосвітньої школи внаслідок чого загинули 65-річна жінка та її 44-річний син. Також в результаті вказаного обстрілу громадяни дістали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані до медичного закладу.

Крім цього, окупанти поцілили в підприємство, через що сталося займання одного з приміщень.

В умовах війни поліцейські продовжують утримувати правопорядок, розкривати злочини, а також займаються евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги місцевим мешканцям".

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В свою чергу, Національна поліція Донецької області повідомляє: "На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів – поліція відкрила кримінальні провадження

Окупанти вбили трьох мирних жителів, семеро дістали травми. Руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, автовокзал, релігійна споруда, фермерські господарства.

Ворог вдарив по населених пунктах Бахмут, Лиман, Авдіївка, Красногорівка, Світлодарськ, Званівка, Єлизаветівка, Очеретине, Нью-Йорк, Суха Балка, Яковлівка, Покровське, Соловйове, село Красногорівка.

Зазначається, що російські війська вели вогонь по мирному населенню з авіації, танків та важкої артилерії.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

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