ЗСУ ліквідували російського капітана Хамхоєва - племінника заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. ФОТО

ЗСУ ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм Антона Геращенка, про це повідомляють інгуські ЗМІ.

Зазначається, що в Україні загинув племінник заступника міністра оборони Росії,

Капітан Адам Хамхоєв, який був командиром десантно-штурмової роти, загинув у ніч із 20 на 21 травня.

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