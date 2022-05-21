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ЗСУ ліквідували російського капітана Хамхоєва - племінника заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. ФОТО
ЗСУ ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм Антона Геращенка, про це повідомляють інгуські ЗМІ.
Зазначається, що в Україні загинув племінник заступника міністра оборони Росії,
Капітан Адам Хамхоєв, який був командиром десантно-штурмової роти, загинув у ніч із 20 на 21 травня.
Топ коментарі
+67 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.05.2022 20:52
+65 Amber
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+63 Василий СПРУТ
показати весь коментар21.05.2022 20:56
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закінчуйте вже тей цирк - довічне пітухання без права апелляціії
не станешь "грузом 200"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
P.S. У этих чурок,которых даже впадло различать по национальностям народностей в семьях по 1000 детей,троюродных племенеякобратьев и ТД.Ну захотел поехать Хохлов поубивать,ну теперь на ноги тоже встанет,дай ему бог здоровья и котел в аду со свинным салом)))
хам-хуєв..
Українська земля не виносить свінособак з таким прізвищем