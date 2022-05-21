В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
"В кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.
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- Чому Зеленський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Зеленських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
https://youtu.be/lePd8GqcPmU