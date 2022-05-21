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В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція 01

"В кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція 02

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Станом на сьогодні поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. 

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Київська область (4022) жертви (1793) воєнні злочини (1860)


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21.05.2022 22:55 Відповісти
Прості питання:
- Чому Зеленський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Зеленських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
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21.05.2022 22:58 Відповісти
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21.05.2022 23:01 Відповісти
Рашисти прйшли убивати Український Народ.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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21.05.2022 23:13 Відповісти
 
 