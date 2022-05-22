Ворог здійснив невдалі спроби наступу біля Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового на Луганщині, - ОВА. ФОТО

Війська РФ здійснили невдалі спроби наступу біля Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового на Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєверодонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ", - зауважив він.

Щодо руйнувань житлового фонду, Гайдай поінформував: у Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську – п’ять. Також по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Чотири – у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі.















Він зазначив, що ще не встановлена точна кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житловий фонд постраждав одразу на трьох вулицях. Як і у Врубівці, по якій ворог завдав авіаційний удар.

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Як зазначається, позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєверодонецька.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

Також Гайдай нагадує, що упродовж 21 травня відбито дев’ять атак, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи ППО уразили один БпЛА "Орлан-10".