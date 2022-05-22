РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами, - ЗМІ. ФОТО
Біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проєкту "Варшавянка", що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляють "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".
Таким чином, у морі наразі перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини", - зазначає видання.
Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час окупації Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.
"Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.
Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
Зазначається, що Росія завдає ударів ракетами зі своїх підводних човнів з морської акваторії поруч із окупованим Кримом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Орки зрозуміли, що їм нічого не буде, тому й абарзєлі.
а на суше вороны их едят и шакалы
Хорошо хоть вовремя её построили.
Эх жаль не 140 тыс км,мы бы дали кацам дорогами по рылу.