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Новини Фото Війна
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РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами, - ЗМІ. ФОТО

Біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проєкту "Варшавянка", що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Таким чином, у морі наразі перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини", - зазначає видання.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час окупації Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами, - ЗМІ 01

Читайте: Російським морпіхам не вистачає особового складу, - Братчук

"Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Зазначається, що Росія завдає ударів ракетами зі своїх підводних човнів з морської акваторії поруч із окупованим Кримом.

Читайте: Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14143) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+36
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22.05.2022 10:32
+23
От би ще підводний човен ЗСУ **#нули.... краще усі шість.
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22.05.2022 10:32
+17
ждём гарпуны со дня на день,накроем тада весь орковский флот в чёрном море мокрым рядном
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22.05.2022 10:45
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22.05.2022 10:32 Відповісти
Саме тому гебня його і стратила, видавши це за самогубство.
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22.05.2022 11:39 Відповісти
От би ще підводний човен ЗСУ **#нули.... краще усі шість.
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22.05.2022 10:32 Відповісти
Чекаємо на підводні феєрверки.
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22.05.2022 10:36 Відповісти
будуть знов бомбити міста , там де проходить допомога з-за кордону
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22.05.2022 10:36 Відповісти
Где наша Ольха и Нептуны? Теперь можно только фиги им показывать. Или забросать все Черное море дрейфующими минами и пускай плавают испытывая удачу
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22.05.2022 10:39 Відповісти
давно пора было.., и почему не видно их..
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22.05.2022 10:41 Відповісти
ждём гарпуны со дня на день,накроем тада весь орковский флот в чёрном море мокрым рядном
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22.05.2022 10:45 Відповісти
і HIMARSы тоже ждём ..уже как второй месяц ждём..
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22.05.2022 12:50 Відповісти
Уже складывается ощущение, что реальнее самим начать разработку подобного вооружения, чем дождаться.
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22.05.2022 13:19 Відповісти
реальнее было не выбирать зелёное гавно - тогда и подобное вооружение уже бы года три как выпускалось серийно
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22.05.2022 19:42 Відповісти
А наші Нептуни де? Вони не гірші за Гарпуни, проте в рази дешевші.
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Нептуни гірші за гарпуни, і набагато. Ви навіть не знаєте скільки було пусків Нептуна і який малий процент влучань, банально через те голова наведення погано захоплює ціль.
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22.05.2022 14:42 Відповісти
давай вот только не кизди! это было из за саботажа на производстве! а после того как исправили в Нептунах искусственно внесенный дефект наведения - две ракеты сразу же влупили крейсер Маасква, дуплетом!
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22.05.2022 19:44 Відповісти
Та ******* вже по цьому севастополю, одразу зміниться хід війни.

Орки зрозуміли, що їм нічого не буде, тому й абарзєлі.
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22.05.2022 10:40 Відповісти
ЗСУ порадуйте бичків свіжи мяском. Ніколи не бачив як тоне підводне корито.
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22.05.2022 10:42 Відповісти
крабы больше такое любят, они же падальщики
а на суше вороны их едят и шакалы
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22.05.2022 12:04 Відповісти
Бычок черноморский в томатном соусе. Ждёмс...
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22.05.2022 12:18 Відповісти
бичок асвальт не їсть
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22.05.2022 12:34 Відповісти
стоїмо і боїмося.., а час спливає..
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22.05.2022 10:42 Відповісти
Шість(!) гівняних човнів. Невже не можна їх знищити???
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22.05.2022 10:42 Відповісти
ПЛ можно грохнуть только в момент загрузки\заправки и то если дадут ракеты, способные достать до балаклавы. Но по какой-то причине по крыму не упал НИ один снаряд за всю войну, видимо тут какое-то политическое решение. В море достать ПЛ нечем - ни флота ни авиации для этого нет
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22.05.2022 10:55 Відповісти
Так нет такой авиациию Для этого нужны специальные самолеты ПЛО и подавить ПВО противника.
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22.05.2022 11:51 Відповісти
У нас есть Байрактары , чтобы вывести из строя можно и с них ударить по кораблям и подлодкам на поверхности.
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22.05.2022 12:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1P8C-oFQVOA
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22.05.2022 10:46 Відповісти
Цікаво, а рибалки з "електрогонами" не могли би? )))
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22.05.2022 10:47 Відповісти
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22.05.2022 10:51 Відповісти
Читаю про судно Алроса,яке так і не відремонтували. Виходить плавать можуть,воювати ні.
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22.05.2022 11:01 Відповісти
А шо наша подводная лодка " Зеленский" их не победит?
Хорошо хоть вовремя её построили.
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22.05.2022 11:19 Відповісти
Будем всех бамбить!
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22.05.2022 11:21 Відповісти
Дизель-электрические - класс посуды идентичный тому, что с паровым движком. Они давно должны быть посажены в музеи или прочно на дно.
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22.05.2022 12:04 Відповісти
Ну вивела , ну .. іпаште їх . чи шо нема чим, асвальт не долітає ?
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22.05.2022 12:48 Відповісти
По телику показуют великие достижения Вовчика,14 тыс км дорог.
Эх жаль не 140 тыс км,мы бы дали кацам дорогами по рылу.
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22.05.2022 12:58 Відповісти
 
 