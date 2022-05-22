РФ вивела в море дві третини своїх підводних човнів з ракетами, - ЗМІ. ФОТО

Біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проєкту "Варшавянка", що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Таким чином, у морі наразі перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини", - зазначає видання.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час окупації Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

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"Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Зазначається, що Росія завдає ударів ракетами зі своїх підводних човнів з морської акваторії поруч із окупованим Кримом.

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