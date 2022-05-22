Минулої доби внаслідок обстрілів РФ на Миколаївщині загорілися будинки, - ДСНС. ФОТО

21 травня близько дев'ятої ранку в смт Первомайське, що на Миколаївщині, внаслідок влучання російських боєприпасів та їхніх уламків загорілась покрівля двоповерхового будинку, а також квартира на другому поверсі сусіднього дому.

Про це інформує у фейсбуці Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"О 09:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу квартири на другому поверсі та покрівлі двоповерхового житлового будинку по вул. Заводській смт Первомайське Миколаївського району.

Причиною займання стало потрапляння боєприпасів та їхніх уламків внаслідок бойових дій.

О 10:16 пожежу вдалося локалізувати та об 11:31 ліквідувати на площі 80 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Піротехнічна група ДСНС Миколаївщини за добу вилучила 56 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку повномасштабної російської агресії виявлено 2883 боєприпасів.

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