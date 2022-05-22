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Новини Фото Війна
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За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ зруйнували 58 цивільних об’єктів на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти обстріляли 12 населених пунктів регіону. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог вдарив по населених пунктах: Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли мирне населення із авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 01
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 02
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 03
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 04
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 05
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 06
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 07
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 08
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 09
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 10
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 11
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 12
За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція 13

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


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гори в аду тварь
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22.05.2022 10:53 Відповісти
Коли воно вже сдохне(
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22.05.2022 10:55 Відповісти
 
 