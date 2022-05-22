За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу війська РФ зруйнували 58 цивільних об’єктів на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти обстріляли 12 населених пунктів регіону. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог вдарив по населених пунктах: Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли мирне населення із авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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