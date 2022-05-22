Бійці 3-ї роти 80-ї ОМБр знищили російський літак Су-25 на Луганщині. ФОТО
Сьогодні, 22 травня, захисники України збили із ПЗРК російський літак Су-25.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдалині догоряють залишки Су-25, збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!" - написав він.
За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.
Пізніше інформацію про збиття ворожого літака підтвердили в Генштабі ЗСУ.
За даними Генштабу, він був вражений з ПЗРК "Ігла".
"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.
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респект.
але хлопці збивають літаки
а марія маріуполя збирається з орками відновлювати місто...
чи я щось не зрозумів, ****???
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