УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
21 654 24

Бійці 3-ї роти 80-ї ОМБр знищили російський літак Су-25 на Луганщині. ФОТО

Сьогодні, 22 травня, захисники України збили із ПЗРК російський літак Су-25.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалині догоряють залишки Су-25, збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!" - написав він.

За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.

Бійці 3-ї роти 80-ї ОМБр знищили російський літак Су-25 на Луганщині 01

Пізніше інформацію про збиття ворожого літака підтвердили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, він був вражений з ПЗРК "Ігла".

"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач Су-34 збили ЗСУ на Харківщині

Автор: 

літак (2903) знищення (7227) Геращенко Антон (935) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Такі новини піднімають настрій! піся різних зрад
показати весь коментар
22.05.2022 11:43
+32
Отлично
показати весь коментар
22.05.2022 11:41
+18
ЗСУ Гут👍!
показати весь коментар
22.05.2022 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отлично
показати весь коментар
22.05.2022 11:41 Відповісти
Такі новини піднімають настрій! піся різних зрад
показати весь коментар
22.05.2022 11:43 Відповісти
ЗСУ Гут👍!
показати весь коментар
22.05.2022 11:47 Відповісти
Свежачок - 205-й ?
показати весь коментар
22.05.2022 11:49 Відповісти
Головне щоб пілоти здихали, металобрухту в них 4000 тисячі було до війни (по гуглу)
показати весь коментар
22.05.2022 11:50 Відповісти
Учитывая, что кацапы врут во всем, то явно пару нулей приписали.
показати весь коментар
22.05.2022 12:53 Відповісти
Из них боевых 1500. Из них боеготовых - 800. Из них привлечено к войне - 500-600.
показати весь коментар
22.05.2022 13:57 Відповісти
Су-25 - штурмовик, а не винищувач, поправте...
показати весь коментар
22.05.2022 11:51 Відповісти
Стінгер чи Ігла ілі какая разніца
показати весь коментар
22.05.2022 15:34 Відповісти
Moloci
показати весь коментар
22.05.2022 11:52 Відповісти
геніально, восхітітельно
респект.
але хлопці збивають літаки
а марія маріуполя збирається з орками відновлювати місто...
чи я щось не зрозумів, ****???
показати весь коментар
22.05.2022 12:01 Відповісти
80-ка - не механизированная, а десантно-штурмовая.
показати весь коментар
22.05.2022 12:05 Відповісти
Су-25 - це ШТУРМОВИК!!!
показати весь коментар
22.05.2022 12:08 Відповісти
205-й пішов, та ще й руzzкій пілот подох.
показати весь коментар
22.05.2022 12:13 Відповісти
І може летіти над самою поверхнею. ********** сокол на це і розраховував, але стінгера складно наібати, орк навіть не встиг дотягнутись до ручки катапульти, або катапульту розрядили щоб ще на підльоті не зібався
показати весь коментар
22.05.2022 12:17 Відповісти
Выпускай енота.
показати весь коментар
22.05.2022 12:24 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2022 12:45 Відповісти
А слева 50 Ваттная солнечная панель. Дисонанс, когда у орков нет толчка, а ВСУ в окопах наукой заряжает рации...Добробатам соорудил 5 таких на авто розетке, помощная штука. Сорян фотопруф админ цензора почему-то не пускает(((
показати весь коментар
22.05.2022 12:35 Відповісти
22.05.22.
«Піон» плюс «SPECTATOR» дорівнює мінус техніка окупантів (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=739986587027708 www.facebook.com/watch/?v=739986587027708

BOOOM, результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR.
Про це повідомляє 45-та окрема артилерійська бригада!

В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка як раз надала дані - є достойна ціль, ворожий об'єкт.
Оце злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили - працюємо!
Притримали «смачне» на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали.
Гарячий запах українського «Піону», а саме так називається ця гармата - останнє, що відчули окупанти.
У орків мінус паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас - чудовий настрій від результативної співпраці! Та запрошення усім виробникам ********* армійського спорядження та новітнього озброєння - ласкаво просимо, у нас справжній, реальний полігон для вашої продукції!
показати весь коментар
22.05.2022 12:44 Відповісти
минус один *********** самаль
показати весь коментар
22.05.2022 12:49 Відповісти
коли вже вони будуть помирати на територii Раши не взлiтая
показати весь коментар
22.05.2022 14:06 Відповісти
 
 