Бійці 3-ї роти 80-ї ОМБр знищили російський літак Су-25 на Луганщині. ФОТО

Сьогодні, 22 травня, захисники України збили із ПЗРК російський літак Су-25.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалині догоряють залишки Су-25, збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!" - написав він.

За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.

Пізніше інформацію про збиття ворожого літака підтвердили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, він був вражений з ПЗРК "Ігла".

"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.

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