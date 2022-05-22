Ворожий агент намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

Крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо його призову та зарахування до однієї з військових частин.

Утім співробітники СБУ викрили ворожі плани і затримали зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, за даними СБУ на Донеччині затримано мешканця Краматорського району, який був завербований окупантами для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

На виконання завдання агресорів зловмисник мав позначати на карті місця дислокації українських військ і переправляти координати через месенджер "Telegram".

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Крім цього, заочно повідомлено про підозру одному з командирів росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС.

Встановлено, що зловмисник, керуючи діями ворожих батальйонно-тактичних груп, віддав наказ на захоплення об’єкта.

Під час нападу РФ застосувала танкові гармати та іншу броньовану техніку.

Також повідомляється, що на Луганщині СБУ задокументувала колабораційну діяльність двох посадовців Біловодського районного суду.

Під час тимчасової окупації селища помічниця судді та секретарка добровільно погодились на призначення до так званої "прокуратури ЛНР".

"Перебуваючи у лавах окупаційної адміністрації, колаборантки сприяли агресору у незаконному переслідуванні місцевих жителів, їх викраденні та вчиненні інших злочинів. Обом зловмисницям повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для їх затримання і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначили в СБУ.

У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами харчування.

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"Також закликав людей "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації території нашої країни представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України", - резюмують в СБУ.