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Новини Фото Війна
27 110 58

Ворожий агент намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

Крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо його призову та зарахування до однієї з військових частин.

Утім співробітники СБУ викрили ворожі плани і затримали зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, за даними СБУ на Донеччині затримано мешканця Краматорського району, який був завербований окупантами для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

На виконання завдання агресорів зловмисник мав позначати на карті місця дислокації українських військ і переправляти координати через месенджер "Telegram".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборант Харченко, який співпрацював з російськими окупантами у місті Димер, заарештований

Крім цього, заочно повідомлено про підозру одному з командирів росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС.

Встановлено, що зловмисник, керуючи діями ворожих батальйонно-тактичних груп, віддав наказ на захоплення об’єкта.

Під час нападу РФ застосувала танкові гармати та іншу броньовану техніку.

Також повідомляється, що на Луганщині СБУ задокументувала колабораційну діяльність двох посадовців Біловодського районного суду.

Під час тимчасової окупації селища помічниця судді та секретарка добровільно погодились на призначення до так званої "прокуратури ЛНР".

"Перебуваючи у лавах окупаційної адміністрації, колаборантки сприяли агресору у незаконному переслідуванні місцевих жителів, їх викраденні та вчиненні інших злочинів. Обом зловмисницям повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для їх затримання і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначили в СБУ.

У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами харчування.

Читайте також: Між колаборантами та окупантами у Запорізькій області почались конфлікти через гроші, - ОВА

"Також закликав людей "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації території нашої країни представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України", - резюмують в СБУ.

Автор: 

Київ (19463) Київська область (4022) СБУ (12812) Донецька область (8453) колабораціонізм (1158) Житомирська область (1261) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+24
а скільки вже потрапило
Кажуть вам спілкуватись українською.
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22.05.2022 12:49
+21
Втарая армія міра на Харковщині і в дома на россії
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22.05.2022 12:57
+19
И смех и грех, то какие-то "агенты" бомжеватого вида, то секретари-помощники задрыпанного районного суда, то чиновники больницы, призывавшие "помочь продуктами" оркам, то эти виртуальные пидозры командирам росгвардии, вместо пули или ракеты... СБУ когда прекратите ерундой во время войны заниматься? Я конечно понимаю, что начесать хохолок, отбелить зубки и пилить победоносные видосики с прослушками жалующихся орковоЕнов уже стало мейнстримом, но когда тяжёлая артиллерия нашего смехо-правосудия начнёт работать по действительно опасным и богатым врагам страны и населения, желательно с конфискацией имущества?
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22.05.2022 12:58
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а скільки вже потрапило
Кажуть вам спілкуватись українською.
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22.05.2022 12:49 Відповісти
как ты для себя расшифровуешь слово "зрадник"?
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22.05.2022 13:04 Відповісти
Как минимум если не спилкуется
Есть, для некоторых, такая реальность, в которой предатели не спилкуются
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22.05.2022 13:23 Відповісти
Напевно, серед україномовних зрадників менший відсоток, бо немає сенсу зраджувати.
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22.05.2022 13:35 Відповісти
ні, не вірно. Так само мало сенсу зраджувати російськомовним українцям. Тут не у мові справа, а у відсутності мозку.

Українська мова як швидкий детектор "свій-чужий" допомагає саме як швидкий детектор, тому що серед україномовних теж повно зрадників. Я досі пам"ятаю відео із сепарами з динири - вони коли їм треба завжди прикидаються українцями. Але ж вони сепари...
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22.05.2022 14:08 Відповісти
Якщо ви не розумієте що мова формує світогляд, то як вам далі щось пояснювати ?
Російськомовна людина це українець ?
Чому не росіянин ?
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22.05.2022 14:22 Відповісти
Привіт, хотів би поправити. я трохи застав процесс переходу на російську у києві, і проаналізувавши ці роки стало чітко помітно, що російською українці розмовляти стали, бо спрацював закладений ще в срсрні часи шаблон зверхньості, вищості російського та мови.
грубо кажучи, українці продовжували масово користуватися російською щоб не здаватися, селюками та приїзджими з периферії.

Потрібно це усвідомлювати і свідомо робити вибір і міняти світогляд. "Мені простіше", "це не має значення" - то всьо відмовки - зараз кожен нормальний українець має причини набагато важливіші за цю срсрну туфту щоб перейти на укр. мову.
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22.05.2022 16:33 Відповісти
"мова формує світогляд" - якщо ви про тезу Сепіра-Уорфа, то вона досі не доведена. Це я вам як лінгвіст-недоучка кажу.
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22.05.2022 17:32 Відповісти
Я русскоязычный ... и что ??? будешь ,, щимить,, меня ???
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22.05.2022 13:22 Відповісти
Я русскоязычный , и что , будешь ,, щимить,, меня ???
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22.05.2022 13:24 Відповісти
Скрєпочєлюсной паді.. ще й з обмеженими розумовими здібностями.
Мені тебе просто шкода.
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22.05.2022 13:34 Відповісти
Хочеш щоб і тебе ***** прийшов спасати?
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22.05.2022 13:36 Відповісти
Ага, італієць, котрий живе в Італії, італійської мови не знає і спілкується виключно французькою.
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22.05.2022 13:53 Відповісти
невірна аналогія. Якщо б в Італії розуміли французську так само, як де-факто українці російську, - тоді аналогія була б вірною.

І до речі є така аналогія - Швейцарія, де спілкуються і французською, і італійською, і навіть німецькою. Але залишаються швейцарцями. Ця аналогія теж не повна, бо немає окремої швейцарської мови.

Гаразд, тоді є інша аналогія - Фінляндія, західні регіони якої заселені шведськомовними финами. І ніхто на них не тисне, вони такі самі фіни, як і ті, що спілкуються фінською.

Ще раз - досить тиснути на російськомовних українців, тисніть на росіян. Ваш президент, до речі, у новорічній промові сам казав - "какая разница" ™, тож хавай. те.
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22.05.2022 14:18 Відповісти
hoha hoha, ніхто тебе "щимить" не буде. Просто, фдеш курсом рашистського корабля!
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22.05.2022 14:00 Відповісти
...Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися, - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".

Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки. Історія цивілізації не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого...
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22.05.2022 13:55 Відповісти
Иван Иван кацапський бот.
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22.05.2022 13:59 Відповісти
Любой кацап чи ватан, який говорить що мова не на часі - повне лайно.
Ви всє росіскаізичниє забуваєте, що держава називається Україна і мова тут українська.
Скільки іще буде тривати оця зневага держави ?
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22.05.2022 14:04 Відповісти
И их там навалом,всплывут при крупных операциях.Отож.
Вот чего стоят проверенные 2500 пленных с Мариуполя
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22.05.2022 12:52 Відповісти
Поиметь ... без вазелина ... жестоко ... можно и черенком от метлы ..
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22.05.2022 12:53 Відповісти
Это у же в последнюю очередь

Для пользы дела его можно было использовать, а не трындеть.
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22.05.2022 13:00 Відповісти
бурят вАще в плен брать не надобно ... рАссеяне и кадыровцы ,, добрые,, звери .. по сравнении с теми дикими племенами ..
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22.05.2022 13:21 Відповісти
Это уже нужно смотреть на два хода вперёд, минимум. Образование нужно.
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22.05.2022 13:25 Відповісти
"Також закликав людей "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації території нашої країни представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ.
А чому не називаються прізвища колаборантів?
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22.05.2022 12:54 Відповісти
"а фамилия его слишком известна, чтобы ее называть"., как и брата его. та і посади в оп-і їх обох.
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22.05.2022 12:58 Відповісти
Поки ще, вони у статусі підозрюваних, їхня вина ще не доведена. В принципі, моливо, що когось обмовили, в житті всяке буває.
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22.05.2022 14:11 Відповісти
Слава СБУ
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22.05.2022 12:54 Відповісти
Втарая армія міра на Харковщині і в дома на россії
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22.05.2022 12:57 Відповісти
это этих бабушка красной шапочки пирожками накормила, волков позорных ))
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22.05.2022 13:00 Відповісти
а на який березі він висить? селфі.. чи не висить? підозру обсмоктує??
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22.05.2022 12:58 Відповісти
И смех и грех, то какие-то "агенты" бомжеватого вида, то секретари-помощники задрыпанного районного суда, то чиновники больницы, призывавшие "помочь продуктами" оркам, то эти виртуальные пидозры командирам росгвардии, вместо пули или ракеты... СБУ когда прекратите ерундой во время войны заниматься? Я конечно понимаю, что начесать хохолок, отбелить зубки и пилить победоносные видосики с прослушками жалующихся орковоЕнов уже стало мейнстримом, но когда тяжёлая артиллерия нашего смехо-правосудия начнёт работать по действительно опасным и богатым врагам страны и населения, желательно с конфискацией имущества?
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22.05.2022 12:58 Відповісти
Не смішіть,ніколи,бо ця служба побудована на совдепівських наративах,і бореться з буржуазним націоналізмом...
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22.05.2022 13:08 Відповісти
маленькi ручейки стають великими рiками. Треба i маленьких крис травити.
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22.05.2022 14:39 Відповісти
А скільки їх там вже є(Але не ці найнебезпечніші,а ті котрі пропхалися наверх((
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22.05.2022 13:00 Відповісти
був такий доктор Менгеле
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22.05.2022 14:17 Відповісти
в армии должна быть своя контрразведка
от сбу воняет показушним дерьмом и коррупционной тухлятиной
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22.05.2022 13:09 Відповісти
Браво, та зараз настав якраз час за ворожого агента "Козиря" взятись
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22.05.2022 13:12 Відповісти
A v tot agent , katorij v OP , jevo nikto nibudet arestavatj ? ......vapros kaneshno retaricheskij....
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22.05.2022 13:12 Відповісти
СБУ распознает агента только если
он надевает валенки,ватник и начинает под
балайку казачок танцевать.
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22.05.2022 13:29 Відповісти
а засыпался на мелкой "нісенітниці" - был подписан на "Легитимный", "Резидент", "тремпель Харьков" и прочее говно.
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22.05.2022 13:30 Відповісти
козиря нємєдлєнно треба брать
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22.05.2022 13:32 Відповісти
за 88 днів протистояння на Житомирщині знайшли агента пройде пів року знайдуть ще одного = чудова робота лейтенанта потрібна відзнака.
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22.05.2022 13:34 Відповісти
Піддати пляшкуванню!
А потім - повісити на добрячій гілляці (без штанів і не виймаючи пляшки, щоб ганебніше було)
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22.05.2022 13:37 Відповісти
А знає СБУ скільки таких агентів ПЕРЕЇХАЛО, з нових окупованих територій, в Україну?Що? Ніхто не знає за кого голосували Рубіжне,Кремінне та Сіверодонецьк на Луганщіні та Бсхмут,Покровськ та Слав'янськ на Донетчині?За ОПЗЖ.Вам це ні про що не говорить?
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22.05.2022 14:11 Відповісти
пiсля валентинок вiд путина (по 500кг одна на кришу бум) - на Донбасi стало менше крисолюбiв. На 50 людей десь 2 тваринки залишилось.
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22.05.2022 14:43 Відповісти
Таких ублюдків треба просто розстрілювати на місці,бо інакше цьому кінця-краю не буде...
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22.05.2022 14:14 Відповісти
А коли звільнили село той зрадник так і залишався в ньому жити? І ніхто йому рило не начистив, ніхто його не затримав і в погріб не посадив? Дивно.....,що в нього було вдосталь часу, щоб і до військкомату звернутися....
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22.05.2022 14:16 Відповісти
Іван Виговський:

Спочатку було слово. І це слово було *****. Народ плакав від захвату.

Пройшло три роки: ***** трансформувалось в ********. Народ продовжує плакати, правда, тепер не всі плачуть від захвату.

А декого вже з нами немає…
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22.05.2022 16:42 Відповісти
коли вже приймуть жорсткіші покарання за держзраду, хочаб у військовий час

просто пожурити що так не можна робити?
їх буде лізти сотнями
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22.05.2022 17:26 Відповісти
Ворожий агент намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ і тепер будує дороги???
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22.05.2022 22:19 Відповісти
а перевербовывать не пробовали? или быканов до главы перевербовка учебника по контрразведке еще не дочитал? а может они с наимужрейшеумным вместе вслух почитывают такие книжки, а потом пописывают в эти же книжки?
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23.05.2022 05:13 Відповісти
а перевербовывать не пробовали? или быканов до главы перевербовка учебника по контрразведке еще не дочитал? а может они с наимужрейшеумным вместе вслух почитывают такие книжки, а потом пописывают в эти же книжки?
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23.05.2022 05:13 Відповісти
повесить ****** и не снимать .для других наука.
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23.05.2022 15:23 Відповісти
 
 