Ворожий агент намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО
На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.
Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.
Крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.
Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо його призову та зарахування до однієї з військових частин.
Утім співробітники СБУ викрили ворожі плани і затримали зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, за даними СБУ на Донеччині затримано мешканця Краматорського району, який був завербований окупантами для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.
На виконання завдання агресорів зловмисник мав позначати на карті місця дислокації українських військ і переправляти координати через месенджер "Telegram".
Крім цього, заочно повідомлено про підозру одному з командирів росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС.
Встановлено, що зловмисник, керуючи діями ворожих батальйонно-тактичних груп, віддав наказ на захоплення об’єкта.
Під час нападу РФ застосувала танкові гармати та іншу броньовану техніку.
Також повідомляється, що на Луганщині СБУ задокументувала колабораційну діяльність двох посадовців Біловодського районного суду.
Під час тимчасової окупації селища помічниця судді та секретарка добровільно погодились на призначення до так званої "прокуратури ЛНР".
"Перебуваючи у лавах окупаційної адміністрації, колаборантки сприяли агресору у незаконному переслідуванні місцевих жителів, їх викраденні та вчиненні інших злочинів. Обом зловмисницям повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для їх затримання і притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначили в СБУ.
У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.
За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами харчування.
"Також закликав людей "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації території нашої країни представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ. Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України", - резюмують в СБУ.
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Кажуть вам спілкуватись українською.
Есть, для некоторых, такая реальность, в которой предатели не спилкуются
Українська мова як швидкий детектор "свій-чужий" допомагає саме як швидкий детектор, тому що серед україномовних теж повно зрадників. Я досі пам"ятаю відео із сепарами з динири - вони коли їм треба завжди прикидаються українцями. Але ж вони сепари...
Російськомовна людина це українець ?
Чому не росіянин ?
грубо кажучи, українці продовжували масово користуватися російською щоб не здаватися, селюками та приїзджими з периферії.
Потрібно це усвідомлювати і свідомо робити вибір і міняти світогляд. "Мені простіше", "це не має значення" - то всьо відмовки - зараз кожен нормальний українець має причини набагато важливіші за цю срсрну туфту щоб перейти на укр. мову.
Мені тебе просто шкода.
І до речі є така аналогія - Швейцарія, де спілкуються і французською, і італійською, і навіть німецькою. Але залишаються швейцарцями. Ця аналогія теж не повна, бо немає окремої швейцарської мови.
Гаразд, тоді є інша аналогія - Фінляндія, західні регіони якої заселені шведськомовними финами. І ніхто на них не тисне, вони такі самі фіни, як і ті, що спілкуються фінською.
Ще раз - досить тиснути на російськомовних українців, тисніть на росіян. Ваш президент, до речі, у новорічній промові сам казав - "какая разница" ™, тож хавай. те.
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки. Історія цивілізації не пам'ятає такого, щоб окупант перейшов на мову окупованого...
Ви всє росіскаізичниє забуваєте, що держава називається Україна і мова тут українська.
Скільки іще буде тривати оця зневага держави ?
Вот чего стоят проверенные 2500 пленных с Мариуполя
Для пользы дела его можно было использовать, а не трындеть.
А чому не називаються прізвища колаборантів?
от сбу воняет показушним дерьмом и коррупционной тухлятиной
он надевает валенки,ватник и начинает под
балайку казачок танцевать.
А потім - повісити на добрячій гілляці (без штанів і не виймаючи пляшки, щоб ганебніше було)
Спочатку було слово. І це слово було *****. Народ плакав від захвату.
Пройшло три роки: ***** трансформувалось в ********. Народ продовжує плакати, правда, тепер не всі плачуть від захвату.
А декого вже з нами немає…
просто пожурити що так не можна робити?
їх буде лізти сотнями