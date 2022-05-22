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Танк, БМД та "Тигр": В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичній Михайлівській площі влаштували виставку понівеченої та знищеної техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Можна побачити танк Т-72Б3, башту від БМД-4, машину радіоелектронної боротьби.

Також на виставці представлено частину позашляховика "Тигр" російських окупантів.

Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 01
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 02
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 03
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 04
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 05
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 06
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 07
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 08
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 09
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 10
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 11
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 12
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 13
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 14
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 15
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 16
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 17
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 18
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 19
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 20
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 21
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 22
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 23
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 24
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 25
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 26
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 27
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 28
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 29
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 30
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 31
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 32
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 33
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 34
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 35
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 36
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 37
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 38
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 39
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 40
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 41
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 42
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 43
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 44
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 45
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 46
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 47
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 48
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 49
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 50
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 51
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 52
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 53
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 54
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 55
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 56
Танк, БМД та Тигр: В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Дивіться: Особисті речі окупантів, частини ворожої зброї та техніки передали до музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19463) техніка (1826) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+10
"Взяли Киев"

тушками и чучелами
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22.05.2022 14:52
+9
ЧОМУ В ХАРКОВІ НЕМАЄ ВИСТАВКИ СПАЛЕНОЇ КАЦАПСЬКОЇ ТЕХНІКИ, А ТЄРЄХОВ ?
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22.05.2022 15:05
+8
Голова Вінницької ОДА Борзов, що ти на це скажеш?? Також будеш шукати винних хто техніку поставив, як це було у Вінниці??!!
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22.05.2022 14:38
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Голова Вінницької ОДА Борзов, що ти на це скажеш?? Також будеш шукати винних хто техніку поставив, як це було у Вінниці??!!
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22.05.2022 14:38 Відповісти
О чем говорить, если в Виннице до сих пор есть Ленинский район? Там до сих пор подрачивают на совок, и льют слезы по памятнику буденовцам в сквере Козицкого.
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22.05.2022 16:29 Відповісти
"Взяли Киев"

тушками и чучелами
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22.05.2022 14:52 Відповісти
КрасівоЄ, ніц не скажеш!
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22.05.2022 19:06 Відповісти
Zажаренньіе тигрьі - гарна пісенька
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22.05.2022 15:00 Відповісти
ЧОМУ В ХАРКОВІ НЕМАЄ ВИСТАВКИ СПАЛЕНОЇ КАЦАПСЬКОЇ ТЕХНІКИ, А ТЄРЄХОВ ?
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22.05.2022 15:05 Відповісти
буде - із часом буде....- того прокацапського гандона терехова правда вже не буде
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22.05.2022 18:46 Відповісти
Хорошо бы еще рядом поставить клетку с пленными рашистами особенно летчиками бомбившими украинские города и клетку с Мертвечуком который звал вону в Украину.
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22.05.2022 15:19 Відповісти
Летчиков давно втихаря выменяли на депутатов СН в оккупации.
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22.05.2022 16:30 Відповісти
Шапка є, а де голова з тієї шапки?
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22.05.2022 15:22 Відповісти
а її там і не було )))
у кацапа дві дупи - одна з ротом, інша з заднім проходом )))))
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22.05.2022 17:16 Відповісти
Ні це потрібно і навіть дуже, для розвінчування міфу про другу армію світу та її потужну техніку "аналоговнєт". На парадах орки марширували в спорядженні "ратник" на фоні танків армата, а до нас приперлися в сталевих касках на совкових Т-72.
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22.05.2022 15:52 Відповісти
Это Т-72, но не Б3... Или автор просто других названий не знает?
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22.05.2022 16:06 Відповісти
Доцільність цієї виставки в цей час дуже сумнівна
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22.05.2022 17:33 Відповісти
А кацапа дохлого перед виставкою з танку вишкрібли ?
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22.05.2022 18:32 Відповісти
Щось не дуже розумію, для чого в центрі Києва це звалище кацапського сміття? За два місяці не надивилися ще?
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22.05.2022 19:05 Відповісти
Ну, и зачем этот хлам, провоняный зажаренными кацапскими мудями притянули в центр Киева?
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22.05.2022 19:35 Відповісти
шо с цыганами договорились забрать, то и привезли
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22.05.2022 22:10 Відповісти
Можно кидать на раша-паблики с подписью "Русские танки уже в Киеве!"
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22.05.2022 21:29 Відповісти
оо
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23.05.2022 02:50 Відповісти
Красота!
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23.05.2022 09:28 Відповісти
 
 