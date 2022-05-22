Танк, БМД та "Тигр": В центрі Києва відкрилась виставка демілітаризованої техніки російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На столичній Михайлівській площі влаштували виставку понівеченої та знищеної техніки російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Можна побачити танк Т-72Б3, башту від БМД-4, машину радіоелектронної боротьби.
Також на виставці представлено частину позашляховика "Тигр" російських окупантів.
Топ коментарі
+10 Dust
показати весь коментар22.05.2022 14:52
+9 Garry Dron #477536
показати весь коментар22.05.2022 15:05
+8 Ivan Iktor
показати весь коментар22.05.2022 14:38
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тушками и чучелами
у кацапа дві дупи - одна з ротом, інша з заднім проходом )))))