Армія РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини, найбільше - на Харківщині, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Найбільших руйнувань через російські обстріли зазнала культурна спадщина Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

"Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня.

Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.

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Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.

На Донеччині задокументовано – 72 злочини, з них 52 – в м. Маріуполі.

Про 65 епізодів відомо в Київській області, 37 – в Чернігівській, 24 – в Луганській, 26 – в Сумській, 8 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в м. Києві та Херсонській області. Також 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській областях.

Постійні обстріли, ракетні та бомбові удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 88 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашого культурного спадку", - повідомив міністр.

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