Армія РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини, найбільше - на Харківщині, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА
Найбільших руйнувань через російські обстріли зазнала культурна спадщина Харківщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.
"Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня.
Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.
Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.
На Донеччині задокументовано – 72 злочини, з них 52 – в м. Маріуполі.
Про 65 епізодів відомо в Київській області, 37 – в Чернігівській, 24 – в Луганській, 26 – в Сумській, 8 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в м. Києві та Херсонській області. Також 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській областях.
Постійні обстріли, ракетні та бомбові удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 88 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашого культурного спадку", - повідомив міністр.
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@LGeizha
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https://twitter.com/LGeizha/status/1528079147024654339 19 ч
Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Рок-музыкант собрал такую сумму на концерте в столице Германии.
Goga Schenk
https://dumskaya.net/news/esli-net-tcennostey-to-za-chto-my-voyuem-mysli-p-164703/
Если нет ценностей, то за что мы воюем? Мысли по поводу «расстрельного» законопроекта от «слуг народа» (колонка главного редактора) ....
"И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", - добавил Стоун.
Одно дело, когда скрытую правду про Путина говорят враги его режима, и совсем другое, когда это говорят личные путинские друзья .
Німеччина передасть Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські ********** та засоби перехоплення. Відповідне рішення вже ухвалено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.