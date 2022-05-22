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Армія РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини, найбільше - на Харківщині, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

Найбільших руйнувань через російські обстріли зазнала культурна спадщина Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

"Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня.

Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили або пошкодили в Україні близько сотні релігійних споруд, - Ткаченко

Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. По області зафіксовано – 94 епізоди, з них – 78 в місті Харкові та його околицях.

На Донеччині задокументовано – 72 злочини, з них 52 – в м. Маріуполі.

Про 65 епізодів відомо в Київській області, 37 – в Чернігівській, 24 – в Луганській, 26 – в Сумській, 8 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в м. Києві та Херсонській області. Також 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській областях.

Постійні обстріли, ракетні та бомбові удари призвели до руйнувань 21 пам’ятки національного значення, 88 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Вже зараз ми працюємо з міжнародними партнерами над планом відновлення нашого культурного спадку", - повідомив міністр.

Також читайте: Україна, Литва та Польща разом працюватимуть над оцифруванням культурної спадщини України, - Мінкультури

Армія РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини, найбільше - на Харківщині, - Ткаченко 01

Автор: 

культура (434) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+2
Пишуть що нарешті....родили таки...
Німеччина передасть Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські ********** та засоби перехоплення. Відповідне рішення вже ухвалено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
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22.05.2022 17:20
+1
Леди Гаага 22

@LGeizha

·
https://twitter.com/LGeizha/status/1528079147024654339 19 ч

Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Рок-музыкант собрал такую сумму на концерте в столице Германии.
Goga Schenk
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22.05.2022 17:11
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Леди Гаага 22

@LGeizha

·
https://twitter.com/LGeizha/status/1528079147024654339 19 ч

Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Рок-музыкант собрал такую сумму на концерте в столице Германии.
Goga Schenk
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22.05.2022 17:11 Відповісти
ЦЕНЗОР ПОЧЕМУ МОЛЧИМ ПРО ПАСКУДСТВО БЕЗМОЗГЛО (Безуглой)Й В РАДЕ И "СЛУЖИВЫХ ПРОСТИУТКАХ"??!! ТО ДАВАЙТЕ ГРАЖДАНСТВА ЛИШАТЬ ТО ДАВАЙТЕ ДАДИМ ПРАВО РАССТРЕЛИВАТЬ!!!!!!!! БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ????

https://dumskaya.net/news/esli-net-tcennostey-to-za-chto-my-voyuem-mysli-p-164703/

Если нет ценностей, то за что мы воюем? Мысли по поводу «расстрельного» законопроекта от «слуг народа» (колонка главного редактора) ....
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22.05.2022 17:19 Відповісти
Оливер Стоун, американский режиссер, автор 4-х серийного фильма "Интервью с Путиным, личный друг и большой поклонник Путина

"И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", - добавил Стоун.
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22.05.2022 17:20 Відповісти
уже лет десять про рак, альцгеймер и проч. Но как-то на выходе ничего
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22.05.2022 17:32 Відповісти
Оливер Стоун - продажная шлюха и зоофил.
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22.05.2022 17:49 Відповісти
Тем более ценное его свидетельство.
Одно дело, когда скрытую правду про Путина говорят враги его режима, и совсем другое, когда это говорят личные путинские друзья .
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22.05.2022 18:05 Відповісти
Пишуть що нарешті....родили таки...
Німеччина передасть Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські ********** та засоби перехоплення. Відповідне рішення вже ухвалено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
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22.05.2022 17:20 Відповісти
может будет "отскок"
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22.05.2022 17:33 Відповісти
Придет время и сравняем с землей Кремль, Зимний, Смольный, Останкино, а в Мавзолее устроим трибунал...
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22.05.2022 17:52 Відповісти
Это они специально делают, что бы уничтожить украинство.
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22.05.2022 21:15 Відповісти
 
 