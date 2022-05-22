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Новини Фото Війна
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На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова. ФОТОрепортаж

На фронт потрібно викупити три квадрокоптери "Аутел" за старою ціною 53 тис. грн за кожен, загальна сума 159 тис грн.

Долучитися до збору коштів закликає у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона вказує, що 49 тис. грн вже зібрали.

"Курс валюти стрімко зростає, завтра буде підвищення ціни. Люди, прошу, хто має можливість, давайте купимо дрони, вони дуже потрібні на фронті! Вчора вже викупила два дорогі дрони "Аутел" 2 про 142 тис., залишилося лише три коптери і їх потрібно викупити", - підкреслює Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО

На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова 01
На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова 02
На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова 03
На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова 04

Також дивіться: Потрібна допомога із придбанням квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4153) Юсупова Наталія (195)


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Заканчивался третий месяц войны....
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22.05.2022 20:28 Відповісти
якщо розігнати верховну зраду хоч на місяць-можна купити набагато більше... але ж дупутати ні копіки не зібрали
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22.05.2022 20:29 Відповісти
ЗА ЩО МЕНІ "ПОДОБАЄТЬСЯ" Зе ВЛАДА ЦЕ ЗА ТЕ ЩО СІЛЬКИ БИ МІЛІАРДІВ
ДОЛАРІВ НЕ ВИДІЛЯВ БИ ВАШНГТОН НА ЗАКУПКУ ОЗБРОЄНЬ, А ЇХ БИ ЗКВЖДИ
БУВ БИ ЧОМУСЬ ДЕФІЦИТ У ЗСУ
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22.05.2022 20:32 Відповісти
Волонтерством займаються люди не далекі від політики, у 2014 на газони шукали запчастини, бо по документах все ок, а на справді з 6 на ходу один і 5 донорів. Дрони такого класу не є на озброєнні ЗСУ, тому їх постачають іншими шляхами, у тому числі через волонтерів.. але це ефективна розвідка.
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22.05.2022 20:52 Відповісти
Можно на карточку, а то замахался заполнять?
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22.05.2022 21:07 Відповісти
Начали собирать 17.05.22. Вот ссылка на реквизиты:
https://censor.net/ua/photo_news/3341928/********************************************************************************************
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22.05.2022 22:20 Відповісти
 
 