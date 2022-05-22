На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова. ФОТОрепортаж
На фронт потрібно викупити три квадрокоптери "Аутел" за старою ціною 53 тис. грн за кожен, загальна сума 159 тис грн.
Долучитися до збору коштів закликає у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона вказує, що 49 тис. грн вже зібрали.
"Курс валюти стрімко зростає, завтра буде підвищення ціни. Люди, прошу, хто має можливість, давайте купимо дрони, вони дуже потрібні на фронті! Вчора вже викупила два дорогі дрони "Аутел" 2 про 142 тис., залишилося лише три коптери і їх потрібно викупити", - підкреслює Юсупова.
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ДОЛАРІВ НЕ ВИДІЛЯВ БИ ВАШНГТОН НА ЗАКУПКУ ОЗБРОЄНЬ, А ЇХ БИ ЗКВЖДИ
БУВ БИ ЧОМУСЬ ДЕФІЦИТ У ЗСУ
https://censor.net/ua/photo_news/3341928/********************************************************************************************