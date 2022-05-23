Понад 70 будинків зруйнували рашисти за добу на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборон українських захисників на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти за добу зруйнували понад 70 будинків, найбільші руйнації в Новодружеську. У Дніпрі померла дитина з Привілля, яка була поранена ще на початку травня. Рашисти не полишають спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Всі сили орки кинули на захоплення Сєверодонецька. Ввечері росіяни хотіли підійти ближче до міста через села Пурдівка та Олександрівка, йшли бої. Без успіху для орків. Вночі росармія почала штурмувати Тошківку. Бій триває дотепер.



За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25", - йдеться в повідомленні.

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