Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумської області.

Про це у Telegram інформує глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.

В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району", - розповів він.

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