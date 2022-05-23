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Новини Фото Війна
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Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумської області.

Про це у Telegram інформує глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.

В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району", - розповів він.

Читайте: Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький. ФОТО

Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 01
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 02
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 03
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 04
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 05
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 06
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 07
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 08
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 09
Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв 10

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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а у відповідь тиша ??? Бо ж вдруге ще пукін нападе ???
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23.05.2022 09:04 Відповісти
Щось давно у воронеже тихо
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23.05.2022 09:38 Відповісти
Руйнувати шляхи у той бік (фізично), в першу чергу автостради та залізниці. Окапуватись та будувати довгострокові вогневі точки.
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23.05.2022 09:07 Відповісти
покажіть фото розбитих ізб Теткино яке нібито ми обстреляли вчора де фотодокази?
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23.05.2022 09:08 Відповісти
Поедь сфотографируй
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23.05.2022 09:13 Відповісти
Пожар на складе с семенами подсолнечника в Пензенской обл.
(это вам суки Божья кара, шоб не тырили украинское зерно!!)

мац-ква. 22 мая. INTERFAX.RU -Информация о возгорании на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка Пензенской области поступила накануне в 19:30 по мацковскому времени. Площадь возгорания составила более 1,2 тыс. кв. м.

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23.05.2022 09:15 Відповісти
Сємкі піджарилися?))))
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23.05.2022 09:24 Відповісти
Для "зрадофилов":
Отвечать нечем и некем. Все что есть и приходит с Запада, отправляется на горячие участки фронта. Приоритеты очевидны.

Вооружение поставляется медленно и в очень ограниченных количествах. Кому не нравиться - предлагаю поехать в США, стать президентом и увеличить объем поставок в Украину. Но т.к. в США президент это не царь (там есть еще Сенат), то советую взять с собой толпу друзей, которые станут сенаторами и сразу поддержат ваше решение. Но в США, помимо президента и Сената, есть еще американцы, которым может очень не понравиться огромные и затратные поставки вооружения в Украину. Тут я уже посоветовать ничего не могу. Вряд ли вы найдете 330 млн. друзей, чтобы заменить всех американцев.
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23.05.2022 09:44 Відповісти
Оголосити евакуацію? Нєєє, все норм, шашлики! І вообще там пєтя купляв уголь і трубу украв!
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23.05.2022 11:36 Відповісти
 
 