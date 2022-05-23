Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумської області.
Про це у Telegram інформує глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар.
В результаті - постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв.
Також ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району", - розповів він.
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(это вам суки Божья кара, шоб не тырили украинское зерно!!)
мац-ква. 22 мая. INTERFAX.RU -Информация о возгорании на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка Пензенской области поступила накануне в 19:30 по мацковскому времени. Площадь возгорания составила более 1,2 тыс. кв. м.
Отвечать нечем и некем. Все что есть и приходит с Запада, отправляется на горячие участки фронта. Приоритеты очевидны.
Вооружение поставляется медленно и в очень ограниченных количествах. Кому не нравиться - предлагаю поехать в США, стать президентом и увеличить объем поставок в Украину. Но т.к. в США президент это не царь (там есть еще Сенат), то советую взять с собой толпу друзей, которые станут сенаторами и сразу поддержат ваше решение. Но в США, помимо президента и Сената, есть еще американцы, которым может очень не понравиться огромные и затратные поставки вооружения в Украину. Тут я уже посоветовать ничего не могу. Вряд ли вы найдете 330 млн. друзей, чтобы заменить всех американцев.