Загроза епідемії перетворюється на реальність. Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, - Андрющенко. ФОТО
Загроза епідемії в місті перетворюється на реальність з кожною грозою, але окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".
Про це Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Очікувано, дощі перетворили місто на Венецію. Забиті ливневі відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупної отрути по всьому місту. Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою", - зауважив він.
За його словами, водночас окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото" з вигаданим "життя покращилось".
Андрющенко наголосив, що Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації.
"Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними", - додав він.
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Це ж сотні наших воїнів-співвітчизників, якось дивно...
він агента Соколовського-мертвечука по третьому колу юзає,
хоче Порошенку дозолити - аж їсти не може
Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в «Л/ДНР»
Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», - повідомив Медведчук.
Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично - у ватажків бойовиків.
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», - пояснив затриманий.
Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, - колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.
Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
Інша - незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.
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А это ООН.
Сравнение с гетто не корректное. В гетто нацисты держали евреев, а рашисты- всех подряд, в т.ч. сторонников своего же "сруського мира". Дебилы, б*я.
Когда 80 дней Мариуполь был под украинским контролем, то никто
так сильно не переживал за жителей
Шо они ели,шо пили.
А щас,когда они свободно с Мариуполя
выехать могут сразу озаботились.
Окупант отвечает за окупированных.
Нам шо Расею едой,водой,лекарствами снабжать?
Нажаль про їх долю будуть все рідше згадувати в наших новинах та телеефірах, у властних кабінетах.
Якщо згадати історію, то при здачі Львівського Гарнізона у 1939р були таки самі обіцянки до Польського Гарнізона від червоних командирів. Передати у разі здачі весь особовий склад до Польші. Там також були високі погони із Червоної Армії та гарантії під запоруку офіцерської честі.
Після здачі у Полон - весь польский гарнізон був відправлений у радянські канцтабори у Сибирі.
Із приблизно 10.000 осіб Львівського Гарнізону до Полщі повернулися не більше 100 осіб.
Нажаль ми так погано вивчаємо уроки історії. Та не розуміємо що на Війні всі засоби хороши.