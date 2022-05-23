Львівські десантники знищили 14 окупантів із підрозділу Псковської десантно-штурмової дивізії та дві ворожі бойові машини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В одному з районів виконання завдань, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. І відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує.

"Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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