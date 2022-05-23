Львівські десантники знищили 14 окупантів із підрозділу Псковської десантно-штурмової дивізії та дві ворожі бойові машини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
В одному з районів виконання завдань, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів із 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як зазначається, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. І відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує.
"Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
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а навіщо так багато букв про цей сорт гімна??
а фотки чудові....
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
- Кирюха! А если Бог всё-таки есть?!
- Не приведи Господь!!
"Отец Онуфрий Обходя Окрестности Обнаружил Обнаженную Ольгу.
- Отдайся Окаянная!
- Отойди - Обоссу!,- Отвечала Ольга"
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
Лежу та лежу
Вже вечір на дворі
А я все лежу (С)
Ну такі гарнесенькі кацапчики. Правильн6і на 200%.
Трахтоматам майже хана, а от планки пікатіні, ще згодяться. Потрібна приблуда.
Молордці хлопці.