Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Російські окупанти розпочали ремонт залізничного полотна в Маріуполі для того, щоб вивезти залишки зерна з порту.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Через проблеми з відновленням роботи порту окупанти розпочали спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочали роботи з ремонту зазізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи.
Декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія - країна-мародер. Російский мир - лише знищення і пограбування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Валентина Саюн
показати весь коментар23.05.2022 10:16
+2 Dima30
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+1 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар23.05.2022 10:23
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