Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти розпочали ремонт залізничного полотна в Маріуполі для того, щоб вивезти залишки зерна з порту.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через проблеми з відновленням роботи порту окупанти розпочали спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочали роботи з ремонту зазізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи.

Декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія - країна-мародер. Російский мир - лише знищення і пограбування", - йдеться в повідомленні.

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