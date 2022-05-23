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Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські окупанти розпочали ремонт залізничного полотна в Маріуполі для того, щоб вивезти залишки зерна з порту.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через проблеми з відновленням роботи порту окупанти розпочали спроби вивезення металопрокату та залишків зерна з території Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочали роботи з ремонту зазізничного полотна в Маріуполі та ст. Сартана. Також повідомляють про одночасну спробу відновлення залізничних колій в районі Волновахи.

Декілька десятків мільйонів доларів США - достатня мотивація і справжня мета окупаційної влади Маріуполя. Росія - країна-мародер. Російский мир - лише знищення і пограбування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Загроза епідемії перетворюється на реальність. Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, - Андрющенко. ФОТО

Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко 01
Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко 02
Окупанти намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту, - Андрющенко 03

Автор: 

Маріуполь (3230)


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Топ коментарі
+5
Мда,Україну грабують, а оп про кордони 23 лютого. У мене запитання, яке не потребує відповіді-а чи є хоть один завод по випуску зброї, хоч чого небудь. Амуніція випускається для перепродажу, а ось зброя,яку постійно просять....Я регулярно допомагаю грошима ЗСУ і вам,хоч ви за правду так же регулярно блокуєте. Зато ніки з 22.05.22 спокійно пропагандують проти Європи,НАТО.....мда.
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23.05.2022 10:16
+2
"Руські піздять"https://youtu.be/Nu6CmWSk-FQ
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23.05.2022 10:14
+1
Валя,всё будет хорошо.русня будет ******* и высушена.
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23.05.2022 10:23
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"Руські піздять"https://youtu.be/Nu6CmWSk-FQ
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23.05.2022 10:14 Відповісти
Мда,Україну грабують, а оп про кордони 23 лютого. У мене запитання, яке не потребує відповіді-а чи є хоть один завод по випуску зброї, хоч чого небудь. Амуніція випускається для перепродажу, а ось зброя,яку постійно просять....Я регулярно допомагаю грошима ЗСУ і вам,хоч ви за правду так же регулярно блокуєте. Зато ніки з 22.05.22 спокійно пропагандують проти Європи,НАТО.....мда.
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23.05.2022 10:16 Відповісти
Валя,всё будет хорошо.русня будет ******* и высушена.
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23.05.2022 10:23 Відповісти
Я теж хотів про це запитати. В період війни промисловчсть повинна працювати на озброєння.
А в нас? Де КБ "Луч" та інші? Важко налагодити випуск того, що вже випускали?
Чи так і будуть Стугни з арабським шрифтом?
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23.05.2022 10:41 Відповісти
Там же де були вакцини, поки USA не втрутились і не надали безкоштовно вакцини українцям, там же де сьогодні бензин та валютний курс.
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23.05.2022 11:47 Відповісти
 
 