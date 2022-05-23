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Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляють у поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів. На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438.

Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 01

Також читайте: За фактами обстрілів російськими військами міст Залізне й Торецьк Донецька облпрокуратура розслідує десять кримінальних проваджень


Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 02
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 03


Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 04
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 05
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 06
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 07
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 08
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 09
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 10
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 11
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 12
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 13
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 14
Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція 15

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


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Ще трохи і з'явитися повинен сенсанційний матеріал, як Медведчук здав Порошенко. Значить моє що іде знищення усіх політичних і проукраїнських партій і сил правда. Ще ніщо не доведено,а Ату уже прокричали. Війна, не розслідують ні один злочин про зраду кордонів України, а знову ловлять Порошенко. Значить Війна була запланована разом оп з ботоксним, щоб сам зе за зраду України не потрапив під слідство. Тримайтесь і бережіть себе. Україна понад усе
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23.05.2022 11:22 Відповісти
 
 