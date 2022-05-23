Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляють у поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів. На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438.

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