Окупанти всю ніч обстрілювали Авдіївку, під ранок рашисти завдали авіаудару, поранено трьох цивільних, - ОВА. ФОТОрепортаж

Війська РФ впродовж ночі обстрілювали Авдіївку на Донеччині, поранення дістали троє цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Всю ніч під ворожим вогнем - Авдіївка. Ввечері росіяни обстрілювали місто з артилерії. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків та дитсадок. Під ранок російська авіація завдала авіаудару по старій частині міста. Наслідки удару встановлюємо.



Загалом по місту за цю добу вже відомо про щонайменше трьох поранених цивільних", - зазначив він.

За словами Кириленка, окупанти руйнують населені пункти по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар.

"Закликаю всіх: евакуюйтеся! Не перетворюйте себе на мішень для російської армії!" - підсумував глава ОВА.

Також читайте: За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко



















