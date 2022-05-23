Військовослужбовцю РФ повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції повідомили військовослужбовцю РФ про підозру у вчиненні воєнних злочинів на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, правоохоронці інкримінують зловмиснику позбавлення волі мирних мешканців с. Мощун, насильство над населенням у районі воєнних дій, розкрадання майна тощо. Також слідчі перевіряють ймовірну причетність підозрюваного до вбивства двох цивільних осіб.

"Працівники Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснюють працівники Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що на території с. Мощун Бучанського району Київської області військовослужбовці РФ вчиняли злочини стосовно мирного населення. Під час розслідування поліцейські встановили, що 29-річний мешканець м. Кострома спільно з іншими окупантами позбавляв волі місцевих мешканців. Захоплених громадян України тримали в господарських приміщеннях, до них регулярно застосовувалося насильство. Також окупанти забирали в людей продукти харчування, мобільні телефони, транспортні засоби, цивільний одяг та зброю.

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