У Бахмуті затримали чоловіка, який ставив мітки про місця дислокації ЗСУ. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця м. Бахмута на вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмута Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу вбили 6 мирних жителів Донеччини, 11 поранили, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Крім того,повідомляється, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.