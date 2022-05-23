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Новини Фото Війна
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У Бахмуті затримали чоловіка, який ставив мітки про місця дислокації ЗСУ. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця м. Бахмута на вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У Бахмуті затримали чоловіка, який ставив мітки про місця дислокації ЗСУ 01

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмута Донецької області.

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Крім того,повідомляється, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

затримання (4339) Донецька область (8453) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+37
ну то якийсь..пііідєц... Скільки говорити? в Україні війна і по законах воєнного часу... до стінки...Одного ,другого грохніть--і ніяких не треба висовувати -підозр..А інші гниди задумуються ,чи працювати на ворога ,коли почучить кулю.
Скільки він здав позицій ЗСУ? Скільки загинуло наших бійців ,через цю сволоту?
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23.05.2022 11:18
+17
Я з першого дня волаю,що ЗРАДНИКІВ ТРЕБА РОЗСТРІЛЮВАТИ. Далі їх тільки більшатиме,бо їм нічєво нє уґражаіт за це. Хто і з якою метою їх оберігають-неважко здогадатись. Це одна з головних причин наших втрат і ймовірної поразки.
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23.05.2022 11:28
+13
Задовбали довбані "демократи"! Розстріляйте пару таких покидьків і все припинеться.
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23.05.2022 11:26
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Inacceptabile.
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23.05.2022 11:16 Відповісти
ну то якийсь..пііідєц... Скільки говорити? в Україні війна і по законах воєнного часу... до стінки...Одного ,другого грохніть--і ніяких не треба висовувати -підозр..А інші гниди задумуються ,чи працювати на ворога ,коли почучить кулю.
Скільки він здав позицій ЗСУ? Скільки загинуло наших бійців ,через цю сволоту?
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23.05.2022 11:18 Відповісти
У морг Бахмута щодня поступає по 10-20 наших полеглих воїнів.
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23.05.2022 11:20 Відповісти
Откуда ты знаешь, работаешь там, или просто врешь? Такую информацию нигде нельзя получить..
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23.05.2022 11:50 Відповісти
ваших ватников
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23.05.2022 12:26 Відповісти
Я з першого дня волаю,що ЗРАДНИКІВ ТРЕБА РОЗСТРІЛЮВАТИ. Далі їх тільки більшатиме,бо їм нічєво нє уґражаіт за це. Хто і з якою метою їх оберігають-неважко здогадатись. Це одна з головних причин наших втрат і ймовірної поразки.
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23.05.2022 11:28 Відповісти
Не існує законів воєнного часу, а якщо вони і були, то їх суттєво змінили в лайтову версію ще при Порошенку.
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23.05.2022 15:24 Відповісти
Задовбали довбані "демократи"! Розстріляйте пару таких покидьків і все припинеться.
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23.05.2022 11:26 Відповісти
А причому тут демократи? Демократія - це влада народу, а не злодіів і колаборантів
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23.05.2022 11:32 Відповісти
Есть негласное правило - летчиков, артиллеристов и танкистов в живых не оставлять, в этот список надо ещё добавить подобных колаборантов - предателей..
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23.05.2022 12:01 Відповісти
Та спочатку треба, за допомогою швабри, спитати у них хто цілі надає.
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23.05.2022 12:25 Відповісти
..и принудить давать ложные
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23.05.2022 16:14 Відповісти
Прив'язати до стовпа, біля якого поставити велику мітку.
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23.05.2022 11:27 Відповісти
Це вбивця, свідомий в тому, що робить, а не чоловік, який ставив мітки.
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23.05.2022 11:29 Відповісти
Як можна взагалі сподіватись виграти війну з НЕЗАЧИЩЕНИМ ТИЛОМ??? Сєпарів і ватників ніхто навіть морально не пресує,мародерів коригувальників і диверсантів ніхто не знищує,а навпаки-їх всіляко відмазують,московські попи діють вільно,всілякий непотріб і сцикуни вимагають у петиціях випускати призовний вік за кордон,секретна військова інфа тече з установ в медіапростір як з дірявого відра,оборонне виробництво не налагоджене,трудової мобілізації немає,гуманітарка розкрадається... Про яку перемогу ви постійно волаєте,печальні невторопи,якщо країною керують відверті зрадники і шахраї. Всім,хто має розум,вже зрозумілі «цєлі спєцапєрациі»: знищити патріотичну спільноту,щоби потім «даґаваріцца пасєрєдінє». Інакше як ще можна раціонально пояснити відсутність контррозвідувальних заходів,військових трибуналів,конфіскації активів зрадників і колаборантів-і взагалв,все це ********,що відбувається навколо???
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23.05.2022 11:32 Відповісти
За поточного стану я волів би побачити повідомлення, що було ліквідовано ворожого диверсанта - навідника артилерії, а не оте непорозуміння, що написали.
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23.05.2022 11:33 Відповісти
Потрібно по "Законам військового часу" - розстрілювати!

Іншого вибору немає. Як вариант - "місцевий народник месник" в балаклаві може насадити на вила, щоб не було питань до військових!
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23.05.2022 11:34 Відповісти
А які мають бути питання до військових??? У КОГО МАЮТЬ ВИНИКАТИ ЯКІСЬ ПИТАННЯ???
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23.05.2022 11:40 Відповісти
через тиждень випустять
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23.05.2022 11:34 Відповісти
СБУ лучьше бы ТРО в Северске(Бахмутский район) занялась бы,подонки под прикрытием ТРО занимаются скотским мародерством и воровством нагло крышуемое местными полицаями...
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23.05.2022 11:42 Відповісти
Нафіга його затримувати. Обмінювати його ніхто не буде.
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23.05.2022 11:47 Відповісти
Бахмут - наголос на "у". Дивіться у Вікіпедії.
Також "Ку́п'янск" наголос на "у".
Поважайте себе насамперед.

Передайте Арестовичу, хай не позориться.
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23.05.2022 12:19 Відповісти
А сколько ещё таких осталось? А сколько уже мэров сдали свои города, поселки итд? А юг? А где военно-полевые суды, трибуналы?
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23.05.2022 13:43 Відповісти
Вот именно ,где..?Почти в каждом н.с. выползают предатели, коллаборанты и уповают,в случае провала,на гуманность нашего правосудия..И зачем тогда принималось ВП,раз эту сволоту нельзя расстреливать и вешать..Несколько показательных казней надолго бы охладило их пыл работать на агрессора..
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23.05.2022 16:22 Відповісти
....а в цей же час тисячі здорових хлопців призивного віку пиячать ....та т.ін... і ніхто навіть до потрібних робіт у воєнний час їх не притягає... що там казати про боротьбу з агентами і т.ін.... а військомат і з бахмута ...втік?
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23.05.2022 14:00 Відповісти
Мшй покійний батько пройшов усю війну (бойовий льотчик ІЛ-2) росповідав
зрадника піймали,допросили і повішали,а наші правоохріневшії органи
їх відпускають.
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23.05.2022 18:03 Відповісти
 
 