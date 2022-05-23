У Бахмуті затримали чоловіка, який ставив мітки про місця дислокації ЗСУ. ФОТО
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця м. Бахмута на вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам. Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмута Донецької області.
Крім того,повідомляється, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.
Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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Скільки він здав позицій ЗСУ? Скільки загинуло наших бійців ,через цю сволоту?
Іншого вибору немає. Як вариант - "місцевий народник месник" в балаклаві може насадити на вила, щоб не було питань до військових!
Також "Ку́п'янск" наголос на "у".
Поважайте себе насамперед.
Передайте Арестовичу, хай не позориться.
зрадника піймали,допросили і повішали,а наші правоохріневшії органи
їх відпускають.