Бійці 112-ї бригади тероборони ЗСУ разом із київськими школярами вшанували українських Героїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 травня, бійці 112-ї бригади тероборони Збройних сил України разом із київськими школярами вшанували українських Героїв усіх часів і епох з нагоди Дня героїв.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військові поклали квіти та вінок, який виготовили власноруч київські школярі до пам'ятника Старшинам Армії УНР, уродженцям міста Києва на подвір'я храму Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина", вулиця Маршала Малиновського, 6.

Діти подарували захисникам України власноруч зроблені синьо-жовті обереги.















































































Боєць Територіальної оборони Збройних сил України, народний артист України Тарас Компаніченко виконав пісні, написані ним в часі оборони Києва від російських окупантів.

На святі були присутні українські герої- учасники оборони Києва від московських ординців.

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День Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН-УПА, а також Героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни.

У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли з життя "кращі сини України XX століття": Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.

Відео та ФОТО: Олег Богачук