Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Черга простягнулася від головпоштамту на Майдані Незалежності до вулиці Бориса Грінченка. Деякі кияни прийшли займати чергу зі стільцями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами блогера Олександра Рудоманова, близько полудня в черзі було 1242 людини.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустять у продаж сьогодні із 14.00. Її можна буде придбати у 1500 відділеннях Укрпошти. Одна особа зможе придбати 2 блоки по 3 марки.

У відділенні головпоштамту на Майдані марок має вистачити на 7 тис. людей.

Автор фото та відео Олег Богачук

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