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Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Черга простягнулася від головпоштамту на Майдані Незалежності до вулиці Бориса Грінченка. Деякі кияни прийшли займати чергу зі стільцями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами блогера Олександра Рудоманова, близько полудня в черзі було 1242 людини.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустять у продаж сьогодні із 14.00. Її можна буде придбати у 1500 відділеннях Укрпошти. Одна особа зможе придбати 2 блоки по 3 марки.

У відділенні головпоштамту на Майдані марок має вистачити на 7 тис. людей.

Автор фото та відео Олег Богачук

Також читайте: Нова марка Укрпошти називатиметься "Доброго вечора, ми з України!"

Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 01
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 02
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 03
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 04
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 05
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 06
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 07
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 08
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 09
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 10
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 11
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 12
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 13
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 14
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 15
Понад 1200 українців стоять у черзі за маркою Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 16

Автор: 

черга (224) Укрпошта (1081) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+11
Сьогодні ходив до військомату (втретє з початку війни). Отримав чергове: "чекайте". Там такої черги не було.

Але розумію, що "партіотизм" буває різним.
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23.05.2022 13:24
+10
какой то треш . носятся с єтой маркой типа путина победили и больше никаких других проблем нет.
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23.05.2022 13:27
+9
...більше бл... в умовах війни займатись нічим... і це Україна сьогодні !!!! бл... схаменіться!!!! ...****... в марафоні цю херню транслюють ....а треба -коктейлями ...
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23.05.2022 13:43
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чё столпились, прилёта ждут?
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23.05.2022 13:23 Відповісти
Торгаші-спекулянти вистроїлися.
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23.05.2022 14:09 Відповісти
не, дают только по 5 штук , и наминал большой , около 8 миллионов , этими марками скоро срать будут , они через пол года ни кому не нужны будут .
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23.05.2022 14:38 Відповісти
Сьогодні ходив до військомату (втретє з початку війни). Отримав чергове: "чекайте". Там такої черги не було.

Але розумію, що "партіотизм" буває різним.
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23.05.2022 13:24 Відповісти
умирай с голоду хотели сказать.... либо морить голодом чтобы более агресивным был
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23.05.2022 13:48 Відповісти
Це не патріотизм - це спекулянти стоять, а не патріоти.
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23.05.2022 15:22 Відповісти
Ждут прилета "Искандера" ?
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23.05.2022 13:26 Відповісти
какой то треш . носятся с єтой маркой типа путина победили и больше никаких других проблем нет.
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23.05.2022 13:27 Відповісти
Люди, яким немає чим зайнятися, гроші заробляють. 99% з тих, хто там стоїть - планують ці марки перепродати значно дорожче.
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23.05.2022 15:24 Відповісти
Це звичайні спекулянти. А марки, як завжди, окрім Києва х.р де купиш. В регіонах працівники пошти роздіялють їх між своїми і виставляють на аукціон.
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23.05.2022 13:30 Відповісти
ну да в киеве вся соль а регионы пусть сидят и терпят
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23.05.2022 13:50 Відповісти
не знав що в країні стільки філателистів...
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23.05.2022 13:36 Відповісти
...більше бл... в умовах війни займатись нічим... і це Україна сьогодні !!!! бл... схаменіться!!!! ...****... в марафоні цю херню транслюють ....а треба -коктейлями ...
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23.05.2022 13:43 Відповісти
И в основном её перепродать на ebay
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23.05.2022 13:44 Відповісти
Омелянская дура вышла на площадь и сказала что постараемся всех , """, обслужить ..... Тупо продолжает ржать и издеваться над людьми...
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23.05.2022 13:59 Відповісти
в такое тяжелое время, занимаются х..ей
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23.05.2022 14:53 Відповісти
В Кропивницком тоже очередь у почты,..Яку велику силу має ця марка !
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23.05.2022 15:57 Відповісти
краще б вони стояли в черзі щоб ********** "зелених" за розмінування Енергодару та мостів і кордону з Кримом, за знищену ракетну програму, за злив вагнерівців.
Війна українців нічому не вчить
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23.05.2022 16:29 Відповісти
был митинг за спасение солдат из Азовстали. Все стояли на майдане. Приехало два автозака и повязало людей, продержали всех 4 часа и выдали повестку в военкомат всем мужикам. Тут же все норм... никаких запретов на массовые скопления во время военного положения. Полиция наша как и аваков - черт
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23.05.2022 16:52 Відповісти
Соромно за чоловіків у черзі за фантиком.
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24.05.2022 18:16 Відповісти
 
 