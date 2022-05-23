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Новини Фото Війна
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У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі. ФОТОрепортаж

23 травня у Вінниці проводжали в останній політ військових льотчиків 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України підполковника Ігоря Хмару та майора Іллю Негара.

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання, екіпаж українського бомбардувальника Су-24М героїчно загинув на сході країни. Обидва пілоти родом з Вінниччини, обидва з дитинства мріяли про небо та бажали пов’язати своє життя з військовою авіацією. Офіцери у різний час навчалися в Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Ігор Віталійович був командиром авіаційної ескадрильї, а Ілля Борисович – старшим штурманом авіаційної ескадрильї", - йдеться у повідомленні.

У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 01

У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 02
У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 03

 У Командуванні повітряних сил зазначають, що з початку широкомасштабної російської агресії у складі екіпажу льотчики виконали 14 бойових вильотів, знищили десятки одиниць військової техніки, сотні рашистських окупантів. За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій Присязі, Указом Президента України підполковник Хмара Ігор Віталійович та майор Негар Ілля Борисович відзначені державними нагородами України орденом "За мужність" ІІІ ступеня.


У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 04
У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 05

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У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 06

"Ми усі сьогодні у глибокій скорботі, війна забирає у нас кращих синів. Нині мені важко підібрати слова для рідних, близьких, для всіх нас. Немає більшого горя, коли батьки ховають своїх дітей. Ми обов’язково помстимося окупантам за кожного побратима. За горе та смерть, які принесла підступна орда на нашу землю. Запевняю всіх присутніх, окупанти не завоювали повітряний простір і не мають тотальної переваги в повітрі саме завдяки нашим захисникам неба, льотчикам, штурманам, зенітникам та іншим воїнам. Сьогодні над Вінницею бойові літаки Повітряних Сил… Не потрібно їх лякатись. Це наші літаки! Це наші льотчики! Вони віддають останню шану нашим Героям!", - сказав у своїй промові Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 07
У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 08
У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі 09

Вінниця (621) похорон (1283) смерть (6750) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+38
Пам'ятаймо всіх героїв полеглих за волю України...
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23.05.2022 15:29
+38
Вічне Небо забрало собі найкращих... назавжди...


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2022 15:30
+18
Вічна пам'ять Героям.
Клята росія забирає кращих синв України.
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23.05.2022 15:37
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Пам'ятаймо всіх героїв полеглих за волю України...
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23.05.2022 15:29 Відповісти
Вічне Небо забрало собі найкращих... назавжди...


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2022 15:30 Відповісти
R.I.P
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23.05.2022 15:33 Відповісти
Це наша біль...
Вічна Пам'ять Героям!
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
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23.05.2022 15:36 Відповісти
Воїни неба, всім хто віддав життя за батьківщину вічна слава і пам'ять.
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23.05.2022 15:36 Відповісти
Вічна пам'ять Героям.
Клята росія забирає кращих синв України.
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23.05.2022 15:37 Відповісти
Пошана героям, стільки життів врятували.
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23.05.2022 17:09 Відповісти
Героям України низький уклін і вічна пам'ять! Слава Героям !
Навіть звання Героїв України не отримали....А Федорук, мер Бучі- отримав Героя України, мабудь, за те, що навіть ТРО не створив, він просто слуга. Як цей жах задовбав...
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23.05.2022 17:11 Відповісти
Ничего лучше не придумано, чтобы хоть немного посрать? В туалет надо дома ходить, а не в комментариях это делать.
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23.05.2022 23:08 Відповісти
Це жах...коли вшанувати пам*ять всього десять коментарів, а в пості за зізнання Мертвечука насрали аж на 6 сторінок, так рвали дупи зрадоботи. Вічна пам*ять та пошана нашим Героям, які віддають за Україну найдорожче, що в них є - своє життя! Низький вам уклін, Герої України!
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24.05.2022 14:29 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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23.05.2022 18:35 Відповісти
 
 