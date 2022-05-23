У Вінниці провели у останній політ військових льотчиків Ігоря Хмару та Іллю Негара. Віддали свою шану і бойові літаки у небі. ФОТОрепортаж

23 травня у Вінниці проводжали в останній політ військових льотчиків 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України підполковника Ігоря Хмару та майора Іллю Негара.

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання, екіпаж українського бомбардувальника Су-24М героїчно загинув на сході країни. Обидва пілоти родом з Вінниччини, обидва з дитинства мріяли про небо та бажали пов’язати своє життя з військовою авіацією. Офіцери у різний час навчалися в Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Ігор Віталійович був командиром авіаційної ескадрильї, а Ілля Борисович – старшим штурманом авіаційної ескадрильї", - йдеться у повідомленні.





У Командуванні повітряних сил зазначають, що з початку широкомасштабної російської агресії у складі екіпажу льотчики виконали 14 бойових вильотів, знищили десятки одиниць військової техніки, сотні рашистських окупантів. За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій Присязі, Указом Президента України підполковник Хмара Ігор Віталійович та майор Негар Ілля Борисович відзначені державними нагородами України орденом "За мужність" ІІІ ступеня.







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"Ми усі сьогодні у глибокій скорботі, війна забирає у нас кращих синів. Нині мені важко підібрати слова для рідних, близьких, для всіх нас. Немає більшого горя, коли батьки ховають своїх дітей. Ми обов’язково помстимося окупантам за кожного побратима. За горе та смерть, які принесла підступна орда на нашу землю. Запевняю всіх присутніх, окупанти не завоювали повітряний простір і не мають тотальної переваги в повітрі саме завдяки нашим захисникам неба, льотчикам, штурманам, зенітникам та іншим воїнам. Сьогодні над Вінницею бойові літаки Повітряних Сил… Не потрібно їх лякатись. Це наші літаки! Це наші льотчики! Вони віддають останню шану нашим Героям!", - сказав у своїй промові Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.





