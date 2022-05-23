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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТО

Внаслідок нічного обстрілу міста Білопілля Сумської області постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено.

Про це повідомляють у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рятувальники працюють у м. Білопілля, що постраждало внаслідок ворожих ударів. Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених оселях та будівлях приватного сектору. Спільно із представниками інших служб співробітники ДСНС розбирають частково зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Наразі відновленню доступ до тих помешкань громадян, вхід до яких, були заблоковані уламками", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ракетний обстріл та авіаудар: Окупанти вночі били по Сумській області, пошкоджено будинки, обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині 01
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині 02
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині 03

обстріл (28449) Сумська область (3674) ДСНС (5105)


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Фігачать по прикордонникам і мирним із-за кордону? Нєєє он пєтя вугілля купував і трубу вкрав! Фу ***
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23.05.2022 18:37 Відповісти
Оце потужна позиція військово-політичного керівнитцва з проблеми щоденного обстрілу орками прикордонних районів Чернігівської та Сумської: обстріляли - ну і х..й з ним, тупо ліквідуємо наслідки...

І так ближчі півроку, а може і довше!

Молодці! Мабуть це було важке рішення?
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23.05.2022 19:39 Відповісти
 
 