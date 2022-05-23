Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТО

Внаслідок нічного обстрілу міста Білопілля Сумської області постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено.

Про це повідомляють у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рятувальники працюють у м. Білопілля, що постраждало внаслідок ворожих ударів. Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в пошкоджених оселях та будівлях приватного сектору. Спільно із представниками інших служб співробітники ДСНС розбирають частково зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Наразі відновленню доступ до тих помешкань громадян, вхід до яких, були заблоковані уламками", - йдеться у повідомленні.

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