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Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області. ФОТОрепортаж

Під час проведення польових робіт на Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС, 

У повідомленні зазначається: "23 травня о 17:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Чернігівській області від співробітників Національної поліції надійшло повідомлення, про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району. До місця виклику направлено розрахунок группи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно- рятувального загону спецпризначення. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М. Водій трактору, 1963 року народження, по дорозі в лікарню помер".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. Водій зазнав травм. ФОТО

Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області 01
Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області 02
Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області 03
Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області 04
Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області 05

Автор: 

мінування (1218) трактор (69) Чернігівщина (1584)


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важко таке читати, людина хоче створювати, а .... зло пришло .... нагле та безглузде.
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23.05.2022 20:24 Відповісти
Твари российские
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23.05.2022 20:30 Відповісти
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23.05.2022 20:39 Відповісти
буквально как сказал Бог Адаму и потом и кровью..
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23.05.2022 20:39 Відповісти
Вот цена, которую платит Украина каждый день,чтобы накормить весь мир.Наверное,миру нужно и поголодать немного.Может очнулись бы быстрее.Бензина нет,люди гибнут ,а сколько ещё таких будет.А в итоге кацапы всё крадут.
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23.05.2022 20:48 Відповісти
Я не могу понять, а там что не проверили что мин нету? или все впереди паровоза лезут.
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23.05.2022 21:31 Відповісти
Кстати тут идея в голову пришла, это же россияне лиса заминировали надо военнопленных русских полису этому и погонять на поводке
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23.05.2022 21:33 Відповісти
тепер я зрозумів, чому часто орки через поле чухрали і застрявали там по весні - мін на дорогах біля посадок боялися.
Перш ніж виїхати на поле - визви саперів. та пшениця не варта людського життя. тим більше росла б і без внесення добрив чи пестицидів. ну класом нижче, значить дешевше. Але трактор пропав, з оприскувачем скорше за все теж проблеми. А сімья осталася без годувальника. Це не героїзм, це - бездумство.
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23.05.2022 21:56 Відповісти
 
 