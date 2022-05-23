Загинув водій трактора, який наїхав на російську міну в Чернігівській області. ФОТОрепортаж
Під час проведення польових робіт на Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС,
У повідомленні зазначається: "23 травня о 17:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Чернігівській області від співробітників Національної поліції надійшло повідомлення, про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району. До місця виклику направлено розрахунок группи піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно- рятувального загону спецпризначення. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М. Водій трактору, 1963 року народження, по дорозі в лікарню помер".
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Перш ніж виїхати на поле - визви саперів. та пшениця не варта людського життя. тим більше росла б і без внесення добрив чи пестицидів. ну класом нижче, значить дешевше. Але трактор пропав, з оприскувачем скорше за все теж проблеми. А сімья осталася без годувальника. Це не героїзм, це - бездумство.