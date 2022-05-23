З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж
З території РФ агресори обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади на Сумщині з мінометів і артилерії.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Наслідки обстрілів Краснопільської громади. Ворог з території росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна. На щастя обійшлося без людських жертв", - розповів Живицький.
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