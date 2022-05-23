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З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

З території РФ агресори обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади на Сумщині з мінометів і артилерії.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Наслідки обстрілів Краснопільської громади. Ворог з території росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна. На щастя обійшлося без людських жертв", - розповів Живицький.

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З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький 01
З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький 02
З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький 03
З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький 04

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) росія (65162) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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Чи у нас не війна?
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23.05.2022 20:59 Відповісти
100 відсотків не на часі) бабки пішли, треба грабувати поки тут не рашка
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23.05.2022 21:05 Відповісти
кацапські ракети запрограмовані на гімно як всі ви вже замітили, то в нужник в Одесі попадуть, то в нужник на Сумщині, по запаху йдуть вєлікоскрєпному.
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23.05.2022 21:01 Відповісти
У них этих ракет-по 2 на каждый нужник Украины.Так что они не экономят.
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23.05.2022 21:25 Відповісти
хєр там.
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23.05.2022 21:38 Відповісти
 
 