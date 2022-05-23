УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11374 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
17 289 22

Ідентифіковано командира 138-ї бригади ЗС РФ Максімова, через накази якого на Харківщині загинула 13-річна дівчинка, - Венедіктова. ФОТО

Ідентифікований командир армії РФ, за наказом якого з вогнеметів обстрілювали мирні села на Харківщині.

Про це у фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Ідентифіковано командира 138-ї бригади ЗС РФ Максімова, через накази якого на Харківщині загинула 13-річна дівчинка, - Венедіктова 01

"Це Максімов Сергій Вікторович - командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф. За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину. У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Тепер він підозрюваний у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством", - написала Венедіктова.

Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. Вогонь запалювальними снарядами із установки вівся по будинках мирних мешканців.

"Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях засередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом", - наголошує генпрокурор.

Дивіться також: Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ. ФОТО

В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні.

Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
как эти зегниды задрали имитацией деятельности.

та каждый незаконно пересёкший границу и тем более с оружием в руках ест ь преступник и по законам военного времени...

а эти всё мозги засирают мудрому быдлоэлекторату имитацией деятельности...
показати весь коментар
23.05.2022 21:20
+16
И шо? 3 года условно заочно? Вы,блеать лучше аналог Моссада создавайте,дегенераты зелёные.
показати весь коментар
23.05.2022 21:25
+15
Найголовніший терорист -- це той, що керує всим цим кодлом. Але він для Зеленського не терорист, а прізідєнт, с которим обязатєльно надо лічно встрєтіцца абгаваріть Крим на 15 лєт.

До речі, військовий стан, а військової прокуратури в країні нема.. Ліквідована законопроєктом авторства професійного юриста (багато років пропрацював по спеціальності) Володимира Зеленського.
показати весь коментар
23.05.2022 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как эти зегниды задрали имитацией деятельности.

та каждый незаконно пересёкший границу и тем более с оружием в руках ест ь преступник и по законам военного времени...

а эти всё мозги засирают мудрому быдлоэлекторату имитацией деятельности...
показати весь коментар
23.05.2022 21:20 Відповісти
А в цей час для більше 1000 захисників з Азовсталі мавпи готують трибунал.
показати весь коментар
23.05.2022 21:24 Відповісти
так а інакше і бути не могло.., хіба можна було повірити??Хоча і виходу не було.., але тепер хто зна , що і чекати..
показати весь коментар
23.05.2022 21:36 Відповісти
Найголовніший терорист -- це той, що керує всим цим кодлом. Але він для Зеленського не терорист, а прізідєнт, с которим обязатєльно надо лічно встрєтіцца абгаваріть Крим на 15 лєт.

До речі, військовий стан, а військової прокуратури в країні нема.. Ліквідована законопроєктом авторства професійного юриста (багато років пропрацював по спеціальності) Володимира Зеленського.
показати весь коментар
23.05.2022 21:27 Відповісти
это какая-то игра по типу "Зазеркалья".., по-другому и не сказать..
показати весь коментар
23.05.2022 21:35 Відповісти
Одного дурачка показательно засудили до пожизненного, а где остальные десятки тысяч??
показати весь коментар
23.05.2022 21:34 Відповісти
Где выродки и насильники из Бучи и другие? неужели ни один из тварюк в плен не попал?
показати весь коментар
23.05.2022 21:53 Відповісти
Так, це все зроблено для відведення очей. Одного рядового упиря показово засудили (задля імітації бурхливої діяльності), а інших, мабуть, вже обміняли на наших цивільних. Думаю, і рашистські пілоти, і рашистське офіцерйо вже давно тю-тю.
показати весь коментар
23.05.2022 23:08 Відповісти
Быдлоелекторат это ты про себя? Тебе уже заметно моЦк подзасрало . Может простим доблестному комбригу смерти украинцев? Собирай единомышлеников и катай петюху, активист диванный
показати весь коментар
23.05.2022 23:45 Відповісти
Невинные жертвы требуют возмездия....
показати весь коментар
23.05.2022 21:22 Відповісти
Аааа.... Переговоры?
показати весь коментар
23.05.2022 21:24 Відповісти
И шо? 3 года условно заочно? Вы,блеать лучше аналог Моссада создавайте,дегенераты зелёные.
показати весь коментар
23.05.2022 21:25 Відповісти
тільки кончений виб...к може народитися в Україні, а потім повернутися щоб вбивати.
показати весь коментар
23.05.2022 21:35 Відповісти
На палю,потвору!!!)))
показати весь коментар
23.05.2022 21:35 Відповісти
Дарагой сєргєй віктаравіч, тєбє піzд@
показати весь коментар
23.05.2022 21:42 Відповісти
Потвору треба вбити і ми її вб"ємо!
показати весь коментар
23.05.2022 21:43 Відповісти
у п....сов типа этого полковника свои законы в жизни
показати весь коментар
23.05.2022 22:20 Відповісти
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ КОМАНДИРОВ УБИЙЦ. МИНИМУМ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СУД ДОЛЖЕН ПРОХОДИТ В УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
24.05.2022 09:39 Відповісти
повна імітація роботи . задрали вже своїми підозрами. Ви шукайте зрадників у своїй владі. які здали південь. а не забалакувайте ці питання . Ідинтифікування кацапів - і це все. що стосується ваших повноважень та роботи ?!!
показати весь коментар
25.05.2022 01:16 Відповісти
"... народився полковник в Ужгороді на Закарпатті ..." - при СССР в Ужгороде дислоцировался танковый полк и еще какие-то воинские части. Дети у офицеров там рождались не один десяток лет. А офицеры там проходили службу со всего Союза. Вот и место рождения - Ужгород отсюда.
показати весь коментар
25.05.2022 03:50 Відповісти
Цікаво, а ця Геніальна Покурва вузькоока щось крім клепання справ на Пороха ЗДАТНА дієвого зробити?!!
показати весь коментар
25.05.2022 09:34 Відповісти
 
 