Ідентифіковано командира 138-ї бригади ЗС РФ Максімова, через накази якого на Харківщині загинула 13-річна дівчинка, - Венедіктова. ФОТО

Ідентифікований командир армії РФ, за наказом якого з вогнеметів обстрілювали мирні села на Харківщині.

Про це у фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Максімов Сергій Вікторович - командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф. За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину. У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Тепер він підозрюваний у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством", - написала Венедіктова.

Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. Вогонь запалювальними снарядами із установки вівся по будинках мирних мешканців.

"Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях засередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом", - наголошує генпрокурор.

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В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні.