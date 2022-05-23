За 23 травня на Донеччині російськими окупантами вбито 3 цивільних осіб, - ОВА

За 23 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччин: у Зорі, Соледарі та Адамівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

за його словами, ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко





