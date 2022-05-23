За 23 травня на Донеччині російськими окупантами вбито 3 цивільних осіб, - ОВА
За 23 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччин: у Зорі, Соледарі та Адамівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
за його словами, ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Red_Sky_On
показати весь коментар23.05.2022 21:44 Відповісти Мені подобається 0
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