Військовому мобільному госпіталю на східному напрямку оборони передано гуманітарний вантаж, - Наєв. ФОТО

У межах гуманітарних ініціатив командувача Сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військовому мобільному госпіталю, який надає допомогу військовослужбовцям на східному напрямку оборони держави, передано гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як повідомив командувач, вантаж складався з ліків, дезінфекційних розчинів, перев’язувальних матеріалів, медичних розхідників, засобів для тимчасової зупинки кровотечі, харчових продуктів, спальних мішків та карематів.

"Ця допомога надасть можливість медичному персоналу підтримувати високу ефективність лікування, а також забезпечити у військовому госпіталі комфортне перебування захисників, які отримали поранення внаслідок російської агресії", – наголосив Наєв.

Він додав, що сьогодні дуже важливо надавати підтримку військовим медикам у їхній благородній справі порятунку людських життів.







"Цей мобільний госпіталь призначений для надання пацієнтам першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги, а також стабілізації, тимчасової госпіталізації нетранспортабельних хворих, їх лікування та підготовку до евакуації в лікувальні заклади вищого рівня", – додав Наєв.

Варто зазначити, що це не перший випадок надання допомоги військовому медичному закладу, адже до госпіталю неодноразово надходили сучасне медичне обладнання, медичні меблі, медикалізовані ліжка, спеціалізовані матраци, одяг для медичного персоналу, засоби гігієни тощо.

"Наразі наші гуманітарні ініціативи продовжують функціонувати та організовувати роботу щодо надання допомоги військовим госпіталям. Найближчим часом гуманітарний вантаж медичного призначення надійде до медичних закладів, що розташовані на запорізькому напрямку", – резюмує Наєв.