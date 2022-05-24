Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на ФОТО з супутника

Супутникові знімки зафіксували, як загарбники в окупованому Севастополі вантажать на російські судна вкрадене в Україні зерно.

Відповідні фото від 19 та 21 травня публікує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімках - судна "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", пришвартовані поруч із об’єктом, схожим на зерновий силос. Зі стрічки у відкриті трюми суден сиплеться збіжжя.

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна покинули порт. "Матрос Позинич" пливе Егейським морем і прямує до столиці Лівану Бейрута, а "Матрос Кошка" поки що перебуває в Чорному морі.

Читайте: Зеленський: Якщо не вивеземо з України зерно у найближчі місяці, буде катастрофа

CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Але окупований Крим виробляє дуже мало свого власного зерна - на відміну від багатих на сільськогосподарське виробництво Херсонської та Запорізької областей. Українські чиновники та промислові джерела повідомили CNN, що російські війська в окупованих районах спустошили кілька силосів і перевезли зерно на південь.

На початку цього місяця "Матрос Позинич" вже перевозив зерно із Чорного моря в Середземне. Спочатку він прямував до Єгипту зі своїм вантажем, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в'їзд до Бейрута, а врешті-решт воно пришвартувалось у порту Латакії в Сирії, де Росія роками підтримує режим Башара Асада.

Також читайте: Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області



