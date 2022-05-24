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Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на ФОТО з супутника

Супутникові знімки зафіксували, як загарбники в окупованому Севастополі вантажать на російські судна вкрадене в Україні зерно.

Відповідні фото від 19 та 21 травня публікує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімках - судна "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", пришвартовані поруч із об’єктом, схожим на зерновий силос. Зі стрічки у відкриті трюми суден сиплеться збіжжя.

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна покинули порт. "Матрос Позинич" пливе Егейським морем і прямує до столиці Лівану Бейрута, а "Матрос Кошка" поки що перебуває в Чорному морі.

Читайте: Зеленський: Якщо не вивеземо з України зерно у найближчі місяці, буде катастрофа

Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на 01Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на 02

CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Але окупований Крим виробляє дуже мало свого власного зерна - на відміну від багатих на сільськогосподарське виробництво Херсонської та Запорізької областей. Українські чиновники та промислові джерела повідомили CNN, що російські війська в окупованих районах спустошили кілька силосів і перевезли зерно на південь.

На початку цього місяця "Матрос Позинич" вже перевозив зерно із Чорного моря в Середземне. Спочатку він прямував до Єгипту зі своїм вантажем, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в'їзд до Бейрута, а врешті-решт воно пришвартувалось у порту Латакії в Сирії, де Росія роками підтримує режим Башара Асада.

Також читайте: Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на 03
Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на 04

Автор: 

зерно (3119) Крим (14143) окупація (6694) росія (65162) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+5
А мені двоюрідний не брат з Білорусі каже шо то ми зерно вивозимо в Европу і міняємо на зброю, гівна кусок.
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24.05.2022 10:24
+3
А що про це думає пані Венедіктова?
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24.05.2022 10:15
+3
CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Джерело:

(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
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24.05.2022 10:17
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А що про це думає пані Венедіктова?
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24.05.2022 10:15 Відповісти
там немає чим думать, її головне завдання виконувать вказівки з банкової
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24.05.2022 10:42 Відповісти
CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Джерело:

(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
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24.05.2022 10:17 Відповісти
мы опять терпилы? власть ни о чем не способна думать, или специально это делает?
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24.05.2022 10:19 Відповісти
Щурячої отрути би їм у те зерно.
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24.05.2022 10:21 Відповісти
А мені двоюрідний не брат з Білорусі каже шо то ми зерно вивозимо в Европу і міняємо на зброю, гівна кусок.
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24.05.2022 10:24 Відповісти
А мені один пророросійський поц казав, що раіся на другому місті у світі по зерну, їм не треба нічого красти. У них свого зерна вдосталь.
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24.05.2022 11:02 Відповісти
те саме ******* і пупкін...
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24.05.2022 11:05 Відповісти
То він такий "розумний" бо гівно-блогерів на кшталт Шмарія передивився....
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24.05.2022 15:07 Відповісти
И чему удивляться?! Сущность кацапни - это воровство! воровать чужое, землю или имущество у них в крови!
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24.05.2022 10:28 Відповісти
Справжній господар береже та захищає своє добро.
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24.05.2022 13:06 Відповісти
а ворог все рывно порошенко
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24.05.2022 10:41 Відповісти
не пропадать же добру? раз українській владі зерно не потрібно і вона йоко там покинула.
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24.05.2022 10:43 Відповісти
На превеликий жаль , в чомусь ***** правий -- усе в світі й досі вирішує "НЕ сила права" , але "право сили" . Спом"ятаємо питання шибенника Сраліна "А скільки в того Папи дивізій" ...

Зона дії "права" вона лише номінально всеосвітня , а по факту обмежується тонким шаром того самого "золотого міліарда" , тобто країнами ЕС , США , Україна , британського походження , Японії , Півд. Кореї й Ізраїлю -- це приблизно 60 країн з більше ніж 200. Трохи й частково в пів. Америці -- а далі ніде . Ніде нема в інших країнах "сили права" . Що хто б не вигукував .

Приклад -- то же ж Ліван . Єдина здорова й адекватна частина суспільства - це християне , та й то далеко не усі . Трохи є в сунитів .

Тобто в мене нема жодного сумніву , що абсолютно вкраденне українське зерно успішно зникне в цій чорній дірі зникаючої цівілізації . Бо "Хізбалла" там що хоче то й робить . Й перепродасть це зерно потім кому завгодно , а за посередництво отримає ту ж саму розконсерванну зброю .
А "Хізбалла" як усі терорісти з великим стажем мають вихід на чорні ринки зброї . Я посередник , Хізбалла може сбувати стару зброю зі складів РФії й купувати для себе й для РФії зброю більш нову -- тіж самі "Джевіліни" й "NLAV" , які блескуче зарекомендували себе , я до ринку яких в ***** доступу нема прямого ... Або безпілотники , яких зараз великий дефіцит в *****сосії !
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24.05.2022 10:51 Відповісти
Та ******* вже по цьому севастополю, орки одразу заспокояться та й без флоту вони взагалі припинять блокаду українських териториальних вод. Севастополь - це ракова пухлина України і завжди нею був, з нього все й почалось. Під воду його треба відправити.
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24.05.2022 10:58 Відповісти
 
 