Окупанти вантажать крадене зерно на судна: це видно на ФОТО з супутника
Супутникові знімки зафіксували, як загарбники в окупованому Севастополі вантажать на російські судна вкрадене в Україні зерно.
Відповідні фото від 19 та 21 травня публікує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімках - судна "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", пришвартовані поруч із об’єктом, схожим на зерновий силос. Зі стрічки у відкриті трюми суден сиплеться збіжжя.
За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна покинули порт. "Матрос Позинич" пливе Егейським морем і прямує до столиці Лівану Бейрута, а "Матрос Кошка" поки що перебуває в Чорному морі.
CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Але окупований Крим виробляє дуже мало свого власного зерна - на відміну від багатих на сільськогосподарське виробництво Херсонської та Запорізької областей. Українські чиновники та промислові джерела повідомили CNN, що російські війська в окупованих районах спустошили кілька силосів і перевезли зерно на південь.
На початку цього місяця "Матрос Позинич" вже перевозив зерно із Чорного моря в Середземне. Спочатку він прямував до Єгипту зі своїм вантажем, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в'їзд до Бейрута, а врешті-решт воно пришвартувалось у порту Латакії в Сирії, де Росія роками підтримує режим Башара Асада.
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(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
Зона дії "права" вона лише номінально всеосвітня , а по факту обмежується тонким шаром того самого "золотого міліарда" , тобто країнами ЕС , США , Україна , британського походження , Японії , Півд. Кореї й Ізраїлю -- це приблизно 60 країн з більше ніж 200. Трохи й частково в пів. Америці -- а далі ніде . Ніде нема в інших країнах "сили права" . Що хто б не вигукував .
Приклад -- то же ж Ліван . Єдина здорова й адекватна частина суспільства - це християне , та й то далеко не усі . Трохи є в сунитів .
Тобто в мене нема жодного сумніву , що абсолютно вкраденне українське зерно успішно зникне в цій чорній дірі зникаючої цівілізації . Бо "Хізбалла" там що хоче то й робить . Й перепродасть це зерно потім кому завгодно , а за посередництво отримає ту ж саму розконсерванну зброю .
А "Хізбалла" як усі терорісти з великим стажем мають вихід на чорні ринки зброї . Я посередник , Хізбалла може сбувати стару зброю зі складів РФії й купувати для себе й для РФії зброю більш нову -- тіж самі "Джевіліни" й "NLAV" , які блескуче зарекомендували себе , я до ринку яких в ***** доступу нема прямого ... Або безпілотники , яких зараз великий дефіцит в *****сосії !