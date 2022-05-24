У Маріуполі, розбираючи завали багатоповерхівки, в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Окупанти відмовляються їх ховати, - Андрющенко. ФОТО

Під час розбирання завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС РФ залишило місце робіт.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.





"Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі. Через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

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Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг" видавши, що тіло загиблого тільки знайдено, або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище", - йдеться у повідомленні.



