За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів - житлові будинки, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство, релігійну споруду, критичну інфраструктуру. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок.





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На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.