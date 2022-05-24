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За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів - житлові будинки, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство, релігійну споруду, критичну інфраструктуру. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок.

За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 01
За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 травня на Донеччині російськими окупантами вбито 3 цивільних осіб, - ОВА


За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 03
За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні потрібно створити безпечний медичний коридор для евакуації хворих та поранених, - МОЗ Туреччини


За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 05
За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 06
За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 07
За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 08

На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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