У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ. ФОТО
У Києві СБУ викрила поплічника російських окупантів, який закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ СБУ у Києві та Київській області.
Як зазначається, Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.
"Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий. Створені мережі пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника переписку з колишніми військовослужбовцями РФ, які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму. Тут зрадник висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту у столиці нашої держави, називав українців та американців штучними націями.
Також з початку збройної агресії РФ зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці, закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.
В ході проведення обшуку за місцем проживання у Печерському районі столиці працівники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів.
Наразі слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
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- або пожиттеве з конфіскацією;
- або виїзд в РФ з конфіскацією і без права відвідувати Україну пожиттево.
Хай вибирає свою Росію і їде туди з кульочком своїх речей.
Потрібно показово судити це продажне бидло , щоб інші бачили , що з ними буде за зраду !
Чому воно не лежить мордою в підлогу?!
московия раньше была в пределах московской области.
потом они много земель захватили у азиатских народов и расселились на эти земли.
например, Башкирия. там сейчас 60% башкир живет и 40 % русских. Хоть на момент захвата там жило 100% башкир.
В 1991 году Украина объявила о выходе из состава ссср. За это на референдуме проголосовало чуть ли не 95% людей в каждой области Украины.
Это не похоже на процесс дарки.
земли им всё мало!
так и будут похоронены в этой земле.
а мне, наоборот, этот разговор похож на разговор двух русских фашиков.
Очень похоже. Если да - то это "хорошо, и хорошо весьма!"
щоб три роки тільки цим і займався, під прицілом охоронця.
а після трьох років - депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна.
а то ви ганяєтесь за Порошенком , як скажені пси , на догоду путлєру !