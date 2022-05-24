УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8069 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
16 349 60

У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ. ФОТО

У Києві СБУ викрила поплічника російських окупантів, який закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Як зазначається, Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.

"Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий. Створені мережі пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 01
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 02
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 03
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 04
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 05
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 06
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 07
У столиці викрито поплічника російських окупантів, який закликав увязнювати та розстрілювати українських полонених, - СБУ 08

Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника переписку з колишніми військовослужбовцями РФ, які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму. Тут зрадник висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту у столиці нашої держави, називав українців та американців штучними націями.

Також читайте: Затримано прихильника "русского мира" у Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТО

Також з початку збройної агресії РФ зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці, закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.

В ході проведення обшуку за місцем проживання у Печерському районі столиці працівники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів.

Наразі слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Київ (19466) пропаганда (2801) розстріл (267) СБУ (12818) колабораціонізм (1158) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
Сидит такое в Киеве и ноет за руским миром. подонок
показати весь коментар
24.05.2022 11:34
+31
***** какие же русня тупые клоуны
показати весь коментар
24.05.2022 11:32
+23
І це воно про тупих розмірковує? 😲Воно ж тупе, як безголова курка, якій голову відрубали, а вона ще кудись біжить. Воно справді вірить у ту всю чухню? 😲 Господи! Я думав, що все-таки вони за гроші, а виявляється - то клініка!
показати весь коментар
24.05.2022 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** какие же русня тупые клоуны
показати весь коментар
24.05.2022 11:32 Відповісти
Сєрарські продажні судді не тільки відпустять, але і на прикладі Сумського судді, там агент ще подав на СБУ до суду про перевищення сили, і суддя колаборант це освятив. Ані президента, ані вищу раду юстиції це не цікавить
показати весь коментар
24.05.2022 12:09 Відповісти
Сидит такое в Киеве и ноет за руским миром. подонок
показати весь коментар
24.05.2022 11:34 Відповісти
Москвоязичний.
показати весь коментар
24.05.2022 12:05 Відповісти
"..призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных", так его теперь надо сначала посадить а потом расстрелять, по его же методичке и по законам военного времени..
показати весь коментар
24.05.2022 12:22 Відповісти
русский, проживающий в украине.
показати весь коментар
24.05.2022 12:33 Відповісти
Русский=нацист.
показати весь коментар
24.05.2022 12:42 Відповісти
На Печерську
показати весь коментар
24.05.2022 12:38 Відповісти
І це воно про тупих розмірковує? 😲Воно ж тупе, як безголова курка, якій голову відрубали, а вона ще кудись біжить. Воно справді вірить у ту всю чухню? 😲 Господи! Я думав, що все-таки вони за гроші, а виявляється - то клініка!
показати весь коментар
24.05.2022 11:37 Відповісти
і тільки клізма...
показати весь коментар
24.05.2022 11:58 Відповісти
С
показати весь коментар
24.05.2022 12:39 Відповісти
А попрічників які закликають розстрілювати українських військових прямо з Верховної Ради, ще не викрито?!
показати весь коментар
24.05.2022 11:41 Відповісти
Повний треш. Намагаються ровалити військові підрозділи санкціоноааними вбивствами.Стравити офіцерський й рядовий склад. Перетворити армію на банду вбивць
показати весь коментар
24.05.2022 12:43 Відповісти
Надеюсь оно до суда не доживёт.
показати весь коментар
24.05.2022 11:41 Відповісти
Я тоже на это надеюсь 😠
показати весь коментар
24.05.2022 11:50 Відповісти
Такі люди не поміняються до смерті. Там один вихід: дати йому на вибір
- або пожиттеве з конфіскацією;
- або виїзд в РФ з конфіскацією і без права відвідувати Україну пожиттево.

Хай вибирає свою Росію і їде туди з кульочком своїх речей.
показати весь коментар
24.05.2022 11:42 Відповісти
Ні, це ворог не лише України, це ворог всього людства. До кобзона!
показати весь коментар
24.05.2022 11:49 Відповісти
вибір для вільних людей, які знають що таке демократія, ці вилупки до людей не відносяться.
показати весь коментар
24.05.2022 11:50 Відповісти
Небезпечний для живих. Де,б ,небув
показати весь коментар
24.05.2022 12:45 Відповісти
А почему нельзя изменить закон об ужестожении наказаний в военное время за измену и предательство (расстрел предателей и изменников - это логично, справедливо и очень даже правильно)?
показати весь коментар
24.05.2022 11:42 Відповісти
Якщо "хоче побачить" великое начало" - то на кордон з Росією І на трьохметровий кілок Зверху буде краще видно ТІльки не "великое начало", а "начало "великого конца Московии"
показати весь коментар
24.05.2022 11:43 Відповісти
КОЛИ ПОЧНЕМО РОЗСТРІЛЮВАТИ ЦЮ МЕРЗОТУ??? КОЛИ ВДРУГЕ КИЇВ ОБЛОЖАТЬ? ЧИ Й ТОДІ БУДЕ НЕ НА ЧАСІ?
показати весь коментар
24.05.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 11:46 Відповісти
Скільки ж цієї мразоти ще є по всій Украіні навіть страшно уявити !

Потрібно показово судити це продажне бидло , щоб інші бачили , що з ними буде за зраду !
показати весь коментар
24.05.2022 11:47 Відповісти
150к поплічників
показати весь коментар
24.05.2022 12:48 Відповісти
А хто ці 150 000 користувачів. Може їх також відловити - і як мінімум лишити всіх пенсій і інших привілеїв. А краще відправити до московії. Якщо б у нас не було колаборантів і потенційних колаборантів, то і війни не було б.
показати весь коментар
24.05.2022 11:51 Відповісти
А чому ця гнида на фото стоїть руки в боки?!
Чому воно не лежить мордою в підлогу?!
показати весь коментар
24.05.2022 11:54 Відповісти
так может тому кто восхищен так советской властью, сделать по-советски расстрелять к х₴ям? Все наши проблемы из за излишней миролюбивости к подонкам.
показати весь коментар
24.05.2022 11:56 Відповісти
Яке кончене ...
показати весь коментар
24.05.2022 11:58 Відповісти
Чому не показують фото таких виродків. Країна має знати таких героїв. Тварюка. Для таки має бути тільки одна міра покарання - розстріл. Ну так як він бажав для наших воїнів. А ще краще привселюдно, що іншим таким як він не хотілось сюди кликати орків.
показати весь коментар
24.05.2022 11:59 Відповісти
Щоб,ми непізнали коли випустять
показати весь коментар
24.05.2022 12:49 Відповісти
И я буду 12 лет эту суку кормить? Давайте я его сам грохну, сам закопаю и сэкономлю немножко денег.
показати весь коментар
24.05.2022 12:00 Відповісти
Вова, займите очередь, она у вас сто десятая. А вот на закопать вы где то третий.
показати весь коментар
24.05.2022 12:08 Відповісти
Так наградите эту мразь той же монетой, гуманисты!
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
Пока такие "закликаторы" не будут вешаться в СИЗО, ничего не изменится. Власть должна показать жесткость , что бы другим любителям русского мира неповадно было.
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
Выколоть глаза, отрезать ноги и руки, вырвать язык. И пусть себе живёт спокойно.
показати весь коментар
24.05.2022 12:07 Відповісти
Глаза надо оставить, что бы видела, гнида, как сдохнет его недогосударство РФ и вернётся в свои, исторические границы 1122 года.
показати весь коментар
24.05.2022 12:11 Відповісти
Мене особисто цікавить лише одне питання, чому це падло досі живе?
показати весь коментар
24.05.2022 12:11 Відповісти
это руцкие, проживающие в Украине. среди них часто такое встречается.
показати весь коментар
24.05.2022 12:18 Відповісти
на каких мы чужих землях живем? здесь наши предки жили.
показати весь коментар
24.05.2022 12:20 Відповісти
это русские живут на чужих землях.

московия раньше была в пределах московской области.

потом они много земель захватили у азиатских народов и расселились на эти земли.

например, Башкирия. там сейчас 60% башкир живет и 40 % русских. Хоть на момент захвата там жило 100% башкир.
показати весь коментар
24.05.2022 12:23 Відповісти
И как происходил процесс дарки?

В 1991 году Украина объявила о выходе из состава ссср. За это на референдуме проголосовало чуть ли не 95% людей в каждой области Украины.

Это не похоже на процесс дарки.
показати весь коментар
24.05.2022 12:28 Відповісти
Шо вже вичислили?
показати весь коментар
24.05.2022 12:29 Відповісти
Портянка , тебе чекає теж мотузка з милом на шиі , мразь ти кончена 😠
показати весь коментар
24.05.2022 17:08 Відповісти
для русских всё их земли! казахстан "их земли", украина "их земли"!

земли им всё мало!

так и будут похоронены в этой земле.
показати весь коментар
24.05.2022 12:30 Відповісти
называют украинцев фашистами.

а мне, наоборот, этот разговор похож на разговор двух русских фашиков.
показати весь коментар
24.05.2022 12:31 Відповісти
Таку паскуду під час війни розстріляти ,а скільки іх ще є ,багато з яких і всім відомі політики ,артисти олігархи ітп.
показати весь коментар
24.05.2022 12:31 Відповісти
А почему не воспользоваться его советом? Взять его и расстрелять!!!
показати весь коментар
24.05.2022 12:35 Відповісти
Эта ж тварь сама написала что такие не перевоспитываются...в расход кусок дерьма!
показати весь коментар
24.05.2022 12:42 Відповісти
А это случаем не YuraSumy ? Был такой мудак, в соцсетях с 14 года распространял кацапскую пропаганду..

Очень похоже. Если да - то это "хорошо, и хорошо весьма!"
показати весь коментар
24.05.2022 12:43 Відповісти
таких треба відправляти на розбір завалів зруйнованих будинків та розкопки братських могил для ексгумації.
щоб три роки тільки цим і займався, під прицілом охоронця.
а після трьох років - депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна.
показати весь коментар
24.05.2022 12:53 Відповісти
*****, ублюдок!
показати весь коментар
24.05.2022 12:58 Відповісти
таких убивать надо - исправить не возможно
показати весь коментар
24.05.2022 13:45 Відповісти
Затримали 1го, ще 150тисяч залишилося.....та хоча б громадянства їх позбавити, але ж нєєє....тьфу.
показати весь коментар
24.05.2022 14:51 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 14:58 Відповісти
Спочатку це сране гебьйо безкінця схрони знаходило, тепер у соцмережах знаходять шпіонав, а кацапські диверсанти продовжують керувати московським паханатом, мають владу в українських містах-мільйонниках, ведуть підривну діяльність в укроборонпромі, укрзалізниці, енергоатомі та багатоьох інших критичних підприємствах. Керують прокуратурою, судами та ОП.
показати весь коментар
24.05.2022 16:04 Відповісти
Т. Баканов , ви краще пильнуйте ворогів нашоі краіни та вбивць ,
а то ви ганяєтесь за Порошенком , як скажені пси , на догоду путлєру !
показати весь коментар
24.05.2022 17:12 Відповісти
А як його покарають за це, штраф пару років умовно? Треба робити такі умови в Україні, щоб проросійська наволоч не могла тут жити, і сама емігрувала у парашу, тільки так у майбутньому можливий спокій і мир в Україні.
показати весь коментар
24.05.2022 18:18 Відповісти
 
 