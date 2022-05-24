Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Миколаєві рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Інгульському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"В Інгульському районі Миколаєва вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:03.



Наразі залучено 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Гасіння триває, орієнтовна площа 300 кв.м. Причина встановлюється.



Відомо про одного постраждалого, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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