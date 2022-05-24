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Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Миколаєві рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Інгульському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"В Інгульському районі Миколаєва вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:03.

Наразі залучено 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Гасіння триває, орієнтовна площа 300 кв.м. Причина встановлюється.

Відомо про одного постраждалого, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС 01
Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС 02
Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС 03

Автор: 

Миколаїв (1806) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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якось дивно ця АЗС розташована...
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24.05.2022 12:51 Відповісти
бодяжили, спешили ...
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24.05.2022 12:54 Відповісти
заблукав мабуть... що зараз на наших АЗС робити?
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24.05.2022 12:51 Відповісти
 
 