Внаслідок пожежі на миколаївській АЗС постраждала одна особа - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Миколаєві рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Інгульському районі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"В Інгульському районі Миколаєва вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:03.
Наразі залучено 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Гасіння триває, орієнтовна площа 300 кв.м. Причина встановлюється.
Відомо про одного постраждалого, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.
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vigo
показати весь коментар24.05.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар24.05.2022 12:54 Відповісти Мені подобається 0
SergTranscarpathian
показати весь коментар24.05.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 0
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