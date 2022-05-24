На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко. ФОТО

За три місяці великої війни російська армії зруйнувала та пошкодила вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти Європейського інвестиційного банку. Більше половини з них – у Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Те, що збудувала для нас Європа, росіяни систематично нищать. Впродовж останніх 7 років ЄІБ допомагав нам перетворювати застарілу інфраструктуру на сучасну. Всього за цей час банк виділив 3,5 млрд гривень на 117 проєктів у 34 населених пунктах області. Це – новітні школи, дитсадки, лікарні, про які раніше можна було тільки мріяти. "Російський світ" – це тільки горе і руйнування. Так було завжди і так буде завжди", - йдеться у повідомленні.







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