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Новини Фото Війна
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На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко. ФОТО

За три місяці великої війни російська армії зруйнувала та пошкодила вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти Європейського інвестиційного банку. Більше половини з них – у Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Те, що збудувала для нас Європа, росіяни систематично нищать. Впродовж останніх 7 років ЄІБ допомагав нам перетворювати застарілу інфраструктуру на сучасну. Всього за цей час банк виділив 3,5 млрд гривень на 117 проєктів у 34 населених пунктах області. Це – новітні школи, дитсадки, лікарні, про які раніше можна було тільки мріяти. "Російський світ" – це тільки горе і руйнування. Так було завжди і так буде завжди", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 01
На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 02
На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни завдали 14 ударів по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж


На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 04
На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 05
На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко 06

армія рф (17373) обстріл (28472) Донецька область (8459) ЄІБанк (329) Кириленко Павло (907)


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все привели к стандартам рускава мир _ скрепного гавнища
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24.05.2022 12:57 Відповісти
Це зайвий раз доказує, що зелена влада як мінімум некомпетентна. Вона нагадує алкоголіка, який у носі мав інтереси сім'ї і пильнує лише свою *****************. Як у анекдоті:
-жінко, йорж твою миш, у хаті ложки горілки нема, а ти хліб купуєш.
Замість зброї зелені закуповувати у агресора бітум і будували дороги, які спростили агресор пересування.
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24.05.2022 13:00 Відповісти
+ 100 !

для Великого Крадівничого: добрий хозяїн перед тим як будувати хату ставить
міцний паркан, щоб сусіди не розікрали буд. матеріали
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24.05.2022 14:17 Відповісти
Пропагандисти орків другий день поспіль посилено поширють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення московії.

Такий сценарій зазавичай передує запланованим обстрілам орків по житловим кварталам. Тому сьогодні варто утриматись від виходу на вулицю і триматись щонайближче до укриття.
https://t.me/operativnoZSU/25660
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24.05.2022 13:04 Відповісти
а сколько денег из ковидного фонда ушло в бездны зеленых карманов. А виноват Красный крест, который решил поставить крест на украинцах.
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24.05.2022 13:04 Відповісти
 
 