На Донеччині РФ зруйнувала вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти ЄІБ, - Кириленко. ФОТО
За три місяці великої війни російська армії зруйнувала та пошкодила вже 30 об’єктів, які було реконструйовано за кошти Європейського інвестиційного банку. Більше половини з них – у Маріуполі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
Те, що збудувала для нас Європа, росіяни систематично нищать. Впродовж останніх 7 років ЄІБ допомагав нам перетворювати застарілу інфраструктуру на сучасну. Всього за цей час банк виділив 3,5 млрд гривень на 117 проєктів у 34 населених пунктах області. Це – новітні школи, дитсадки, лікарні, про які раніше можна було тільки мріяти. "Російський світ" – це тільки горе і руйнування. Так було завжди і так буде завжди", - йдеться у повідомленні.
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-жінко, йорж твою миш, у хаті ложки горілки нема, а ти хліб купуєш.
Замість зброї зелені закуповувати у агресора бітум і будували дороги, які спростили агресор пересування.
для Великого Крадівничого: добрий хозяїн перед тим як будувати хату ставить
міцний паркан, щоб сусіди не розікрали буд. матеріали
Такий сценарій зазавичай передує запланованим обстрілам орків по житловим кварталам. Тому сьогодні варто утриматись від виходу на вулицю і триматись щонайближче до укриття.
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