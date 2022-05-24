У боях з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий. ФОТО
Український боксер, дворазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий віддав своє життя за Батьківщину.
Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України, передає Цензор.НЕТ.
Прудкий був членом команди "Українські отамани". Ставав дворазовим чемпіоном України в категорії до 60 кілограм. Він був учасником багатьох міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонату Європи серед юніорів. Олег - майстер спорту міжнародного класу.
Деталі, місце та час смерті поки що не розголошують.
"Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий.. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі Олеже", - йдеться у повідомленні.
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