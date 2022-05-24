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У боях з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий. ФОТО

Український боксер, дворазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий віддав своє життя за Батьківщину.

Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України, передає Цензор.НЕТ.

Прудкий був членом команди "Українські отамани". Ставав дворазовим чемпіоном України в категорії до 60 кілограм. Він був учасником багатьох міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонату Європи серед юніорів. Олег - майстер спорту міжнародного класу.

Деталі, місце та час смерті поки що не розголошують.

У боях з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий 01

"Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий.. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі Олеже", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+32
Вічна пам'ять Герою.
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24.05.2022 13:47
+26
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24.05.2022 13:48
+7
Подивіться на його погляд - це людина, а подивіться на погляд кацапа - це вироджена істота !

Брате спочивай з миром помстимося !
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24.05.2022 14:02
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Вічна пам'ять Герою.
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24.05.2022 13:47 Відповісти
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24.05.2022 13:48 Відповісти
Світлодар покинули...
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24.05.2022 13:48 Відповісти
Скорее всего из-за угрозы окружения ведь он находится межу оккупированным Стахановым,Горловкой и недавно взятой Попасной
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24.05.2022 13:50 Відповісти
его еще 2 дня назад покинули-противник со стороны попасной начал обходить
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24.05.2022 15:16 Відповісти
Фбу возглавляют сепари.
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24.05.2022 13:50 Відповісти
Подивіться на його погляд - це людина, а подивіться на погляд кацапа - це вироджена істота !

Брате спочивай з миром помстимося !
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24.05.2022 14:02 Відповісти
Слава Герою.
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24.05.2022 14:07 Відповісти
Спочивай з миром, воїне! Вічна пам'ять!
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24.05.2022 14:25 Відповісти
Пусть земля будет пухом
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24.05.2022 14:26 Відповісти
Вечная Память
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24.05.2022 14:55 Відповісти
Слава Герою!
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24.05.2022 15:03 Відповісти
Dyakuemo za zaxist Ukraini !
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
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24.05.2022 15:03 Відповісти
\\В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО Источник: \\
загнул ?
загнул ?
загнул ?
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24.05.2022 17:56 Відповісти
Вечная память героям отдавшим жизнь за свободу и независимость Украины
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21.08.2022 19:42 Відповісти
 
 