Росіяни з Горлівки артилерією обстріляли три райони Донеччини, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 22-23 травня 2022 року армія РФ здійснила з боку тимчасово окупованого м. Горлівка артилерійські обстріли м. Бахмут, м. Соледар, смт Нью-Йорк м. Торецька, с. Берестове Бахмутського району, смт. Очеретине та Орлівка Покровського району, смт Дробишеве та м. Лиман Краматорського району Донеччини", - йдеться у повідомленні.
У Офісі Генерального прокурора зазначають, що від отриманої мінно-вибухової травми загинула місцева мешканка, ще троє жінок зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.
Зруйновано житлові квартали, лінії електропередач та газові комунікації, пошкоджено авто. В результаті виниклої після обстрілів пожежі згорів склад та один із цехів місцевого підприємства. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.
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