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Росіяни з Горлівки артилерією обстріляли три райони Донеччини, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 22-23 травня 2022 року армія РФ здійснила з боку тимчасово окупованого м. Горлівка артилерійські обстріли м. Бахмут, м. Соледар, смт Нью-Йорк м. Торецька, с. Берестове Бахмутського району, смт. Очеретине та Орлівка Покровського району, смт Дробишеве та м. Лиман Краматорського району Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Росіяни з Горлівки артилерією обстріляли три райони Донеччини, - Офіс Генпрокурора 01

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У Офісі Генерального прокурора зазначають, що від отриманої мінно-вибухової травми загинула місцева мешканка, ще троє жінок зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.

Росіяни з Горлівки артилерією обстріляли три райони Донеччини, - Офіс Генпрокурора 02

Зруйновано житлові квартали, лінії електропередач та газові комунікації, пошкоджено авто. В результаті виниклої після обстрілів пожежі згорів склад та один із цехів місцевого підприємства. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

обстріл (28472) Донецька область (8459) Офіс Генпрокурора (3249)


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Потрібно негайно направити в Горлівку спецпідрозділ "95 квартал", який там проводив спецоперацію ще у 2015 році ротом, разом зі своїм ватажком, чотирижди заслуженим працівником сховаюсявідповістки, на благо цієї молодої терористичної організації "ДНР". Вони точно знають що робити.
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24.05.2022 14:42 Відповісти
Светлодарск - не наш...
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24.05.2022 14:56 Відповісти
Не для того ***** зе пропхав у президентське крісло, щоб дозволити ЗСУ чинити опір наступаючий "армії, потужній лише в телевізорі".
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24.05.2022 15:51 Відповісти
 
 