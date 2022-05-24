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Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК "Вагнер", - Венедіктова. ФОТО

Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин на Київщині. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовцях та членах приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після тортур, які проводили індентифіковані воєнні злочинці.

Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:

- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

- сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36

загальновійськової армії;

- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

- Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер";

- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер";

- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Мотижина провели в останню путь сім'ю старости Ольги Сухенко, закатовану окупантами: "Їх убили за нас". ВIДЕО

 Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 01
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 02
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 03
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 04
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 05
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 06
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 07
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК Вагнер, - Венедіктова 08

"Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень", - йдеться у повідомленні.

"Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - додає Венедіктова.

За її словами, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. І не сумнівайтеся, що гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації "Патріот", їхні тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.

Також читайте: "Допомагали хлібом та рятували в найхолодніші дні": Безсмертний розповів про родину старости села Мотижин Сухенко, яку вбили окупанти

Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених "подвигів" підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.

Автор: 

армія рф (17373) Київська область (4022) СБУ (12818) жертви (1793) Буча (541) ПВК Вагнер (1540) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1860) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+30
А хто то такий хороший дядько, що відпустив "вагнерівців"?
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24.05.2022 15:02
+15
Все більше і більше впевнююсь: українцям потрібен аналог "моссаду" І не тому що вони такі жорстокі, а тому що їх противники - нелюди!!! Ще гірші нацистів! Бо катуваннями та вбивствами вермахт не займався він воював з таким же противником що був зі зброєю в руках А розстріли та катування мирних людей робили переважно "ейнзайтцкоманди СС" А тут - "добровільнобажаючі" військовослужбовці а не ФСБшники чи ГРУшники!
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24.05.2022 15:11
+14
Про вторгнення керівництво держави знало (президент сам сказав), Верховна Рада заблокувала виділення на армію грошей, провалене оборонне замовлення два роки поспіль, розмінований Чонгар, не евакуйовані прикордонні райони. Пані прокурор, кримінальну справу будете відкривати?
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24.05.2022 15:12
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А хто то такий хороший дядько, що відпустив "вагнерівців"?
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24.05.2022 15:02 Відповісти
Кстати , и Безугла тоже виновата
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24.05.2022 15:07 Відповісти
"СЛУГИ" ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИМ ДОЗВОЛЯТЬ СТРАТУ ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ БЕЗ СУДУ"
Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко
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24.05.2022 15:17 Відповісти
пятая колонна путина надает ему услуги по дискредитации армии, а поскольку Севрюга записана первой сдесь чувствуется рука Мастера
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24.05.2022 15:43 Відповісти
Ще й, ненав'язчиво, повертать в Україну смертну кару. І знову ж, по чистому співпадінню, як і ***** в мордорі.
Уявляю, як Захід зрадіє цьому зЕбільному нововведенню партії пліснявих колаборантів.
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24.05.2022 15:50 Відповісти
було би добре їх розстріляти перед розглядом законопроекту, але вже зняли, кажуть.
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24.05.2022 18:11 Відповісти
Не безугла а безмозгла
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24.05.2022 15:42 Відповісти
Можливо навіть і когось з тих трьох.
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24.05.2022 15:18 Відповісти
Чурки не миті!
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24.05.2022 15:06 Відповісти
Це війна азіатів проти европейців
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24.05.2022 15:08 Відповісти
війна не націй, а цивілізацій
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24.05.2022 15:14 Відповісти
війна цивілізації проти варварів., так точніше.
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24.05.2022 15:28 Відповісти
Не чурки,а любителі руського мира...
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24.05.2022 15:14 Відповісти
їбала шо у канібала😝
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24.05.2022 15:07 Відповісти
І шо цім тиканням можна добитися? Пора слів давно прошла.
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24.05.2022 15:13 Відповісти
Все більше і більше впевнююсь: українцям потрібен аналог "моссаду" І не тому що вони такі жорстокі, а тому що їх противники - нелюди!!! Ще гірші нацистів! Бо катуваннями та вбивствами вермахт не займався він воював з таким же противником що був зі зброєю в руках А розстріли та катування мирних людей робили переважно "ейнзайтцкоманди СС" А тут - "добровільнобажаючі" військовослужбовці а не ФСБшники чи ГРУшники!
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24.05.2022 15:11 Відповісти
так в нас є аналог "моссаду" в ОП, тільки правда не про професійному признаку, а по національності.
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24.05.2022 15:32 Відповісти
А ще цей АНАЛог знищує українців, а не ворогів
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24.05.2022 15:44 Відповісти
Толик, лавров (ну, тот, который путлеровская лошадь) тебе аплодирует. А Израиль срочно высылает Украине "железный купол".
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24.05.2022 16:09 Відповісти
Про вторгнення керівництво держави знало (президент сам сказав), Верховна Рада заблокувала виділення на армію грошей, провалене оборонне замовлення два роки поспіль, розмінований Чонгар, не евакуйовані прикордонні райони. Пані прокурор, кримінальну справу будете відкривати?
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24.05.2022 15:12 Відповісти
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...

- "усі пропозиції Порошенка про збільшення військового бюджету є політичним популізмом".

Слуга народу Веніславський, Січень 2022
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24.05.2022 15:18 Відповісти
Цих нелюдей відразу потрібно, щоб не було варіантів!
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24.05.2022 15:32 Відповісти
Типові російські утирки
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24.05.2022 16:07 Відповісти
Одні інтелегнтні мордяки @блани
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24.05.2022 16:13 Відповісти
Вагнерівці, мабуть, ті, кого Вова боневтік власноруч і свідомо спас від міжнародного суду..
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24.05.2022 19:39 Відповісти
 
 