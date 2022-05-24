Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК "Вагнер", - Венедіктова. ФОТО
Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин на Київщині. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер".
Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовцях та членах приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після тортур, які проводили індентифіковані воєнні злочинці.
Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:
- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;
- сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36
загальновійськової армії;
- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;
- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;
- Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер";
- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер";
- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".
"Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого "базування" загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень", - йдеться у повідомленні.
"Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - додає Венедіктова.
За її словами, двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. І не сумнівайтеся, що гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації "Патріот", їхні тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.
Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.
Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених "подвигів" підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.
Будь ласка, зачекайте...
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Авторами виступили нардепи "Слуги народу" Мар'яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко
ненав'язчиво, повертать в Україну смертну кару. І знову ж, по чистому співпадінню, як і ***** в мордорі.
Уявляю, як Захід зрадіє цьому зЕбільному нововведенню партії пліснявих колаборантів.
- "усі пропозиції Порошенка про збільшення військового бюджету є політичним популізмом".
Слуга народу Веніславський, Січень 2022