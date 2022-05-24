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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Російські загарбники увійшли у Світлодарськ, що у Бахмутському районі, - місцева ВЦА. ФОТО

Російські окупанти 24 травня 2022 року увійшли до Світлодарська (Донецька область)та встановили російський прапор на будівлю міської ради.

Про це повідомляє Вільне радіо з посиланням на слова начальника Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошка, інформує Цензор.НЕТ.

Російські загарбники увійшли у Світлодарськ, що у Бахмутському районі, - місцева ВЦА 01

За словами Сергія Гошка, місто захоплено російськими військами.

"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, - ред.) на адміністративній будівлі", - зазначив він.

Очільник Світлодарської ВЦА додав, що  вулицями Світлодарська ходять озброєні загарбники і перевіряють документи у місцевих. Він також зазначив, що великої присутності окупантів не спостерігається, вони ходять групами по п'ять осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни з Горлівки артилерією обстріляли три райони Донеччини, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Нагадаємо, у Світлодарську розташована Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.

армія рф (17373) Донецька область (8459) Світлодарськ (22)


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Топ коментарі
+64
це що, виконання Оманського договору?👿
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24.05.2022 15:16
+62
Не переживайте. Західні партнери щось десь там передадуть..може...Але це взагалі не на часі. Порошенка ж треба закрити. Війна з кацапами почекає 🤦
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24.05.2022 15:22
+43
Тоесть окупанты захватили еще одну стратегическую електростанцию в Украине? А потом ЗЕ скажет что нужно дагаваривацца ато у нас не будет света? А где же наша арта которую нам давали наши партнеры. Почему рашисты спокойно ходят по окупированным городам, терроризируют население, а не сидят в окопах и подвалах? Или мы как только сдаем город сразу перестаем стрелять потому что тамженашилюди
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24.05.2022 15:23
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То зверніться до війскомату, вдягніть форму, зброю до рук і ЗСУ допоможуть вам отримати найправдивішу інфу безпосередньо з ліній зіткнення!
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24.05.2022 17:42 Відповісти
Яку зброю? Все в асфальті. Зараз не піхота робить результат на війні, а кількість техніки.
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24.05.2022 19:33 Відповісти
Вірність Зелі - це як вірність путіну.
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24.05.2022 19:36 Відповісти
После сдачи Папасной,весь наш фронт там посыпался как карточный домик.За неделю с небольшим,******** все укрепления от Папасной до Светлодарской дуги,а они минуточку....с 2014-2015 года строились.Причем отдали без боя.Бахмут засыпают уже систематическими обстрелами,Соледар раздолбили наполовину,за неделю...Перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск,думаю дело нескольких дней.Авиация вражеская в том районе,летает как у себя дома,причем наблюдательные,должны были заметить,что потери авиации орков в том районе,с начала войны-минимальные.Это Вам о чем нибудь говорит?? Говорят,отходят ВСУ на более выгодные и укрепленные позиции,еще с Попасной...и позиции эти,глядя на результаты последних дней,где то на границе Донецкой и Днепропетровской областей...ну,Вы поняли. Лендлиз кто нибудь здесь видел?? И я не видел.А он-типа есть...где то там,во Львовской области и Киеве очевидно.Жалко парней.
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24.05.2022 17:22 Відповісти
Додам: за останні дні ідуть постійні потужні удари ракетами по залізній дорозі Дніпра. Ціль очевидна. Якщо ЗСУ щось і підвезуть, то дотягти його до передка на півдні буду важко, або взагалі неможливо. Коли посіпаки ***** кілька тижнів тому назад заявили, що збираються досягти своїх цілей без загальної мобілізації, а просто подвоївши зусилля, я одразу поміркував, що це схоже на реальний план, з урахуванням того, що наші ледь тримались. Так и виходить...
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24.05.2022 17:30 Відповісти
У Арестовича ответ готов - ********...
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24.05.2022 17:22 Відповісти
Сейчас ещё за юг возьмутся - за Николаев. Коридор с крыма в рф прорубили - остался в приднестровье.
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Саме так. Коли після ударів по Зміїному кацапи знову туди навезли ППО, а наші новини про острів замовкли я писав, що це означае наші великі втрати і банальну неможливість нових ударів. Мій комент видалили.
По Зміїному вже не раз писали притомні аналітики, що від відкривае великі можливості для ударів по неокупованій частині півдня.
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24.05.2022 17:36 Відповісти
На Змеином судя по всему бой был и именно там погиб Игорь Бедзай. Нам как всегда рассказали о великой победе, но на деле Змеиный до сих пор под контролем врага
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24.05.2022 17:53 Відповісти
Генерал Заплужний,оказался мильною бульбашкою...
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24.05.2022 17:37 Відповісти
вата и здесь, в обсуждении работает
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24.05.2022 17:41 Відповісти
Дописувачі, ви дурно сваритеся. Москалі захоплюють території за допомогою ракет і авіації. Якби в нихбули лише рсзо і гаубиці, це нічого би їм не дало. Авіація і ракети, це найбільша сила,та ж США робить в основному на них ставку. Ніякий мільйон солдат нічого не дасть. Як не дала призовна служба,замість якої мали куплятися винищувачі і навчатися пілоти. Нам хотіла Швеція Гріпінів продати, але ж як завжди грошей немає.
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24.05.2022 17:48 Відповісти
Я вважаю слід просто визнати, що один на один з ********** нам не справитись тим більше кинули вони майже усе просто що тільки можна.

Так нам допомагають , але давайте розберемся , джавеліни, нлави, 777 , щось якась дрібнота то в принципі і все.
Не потрібно ілюзій з цим ***** неможливо перемогти.

Перевага в ***** просто не мислима особливо живої сили , те що ми стоїмо 4й місяць це вже достойно легенд.

Я не знаю , що і як буде далі, але потрвбно визнати воюємо ми самі з реальною силою яку боїться увесь світ .

Тому будь ласка не треба кричати зраду , а краще єднатися і протистояти і берегти воїнів.

По легенді 6 країн знищать останню імперію , не одна а 6 .
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24.05.2022 18:01 Відповісти
що за легенда?
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24.05.2022 20:28 Відповісти
Уже который день пишу, не дают нам оружие запад...не-да-ют....а то, что дают-этого ма-ло как минимум....и ОПУ об этом молчит...как крысы молчат...раньше хоть орали, а теперь вообще молчок....
"зри в корень" проблемы....
зачем я это пишу? ну во-первых, что бы народ открыл свои беньки и поднимал этот вопрос, а не кричал уряяя каждой гаубице....
во-вторых...если народ очухается, хотя бы немного, и начнет распинывать власть, то ОПУ начнет либо что-то объяснять народу, либо вынуждено будет снова начать орать на весь мир "дайте оружие, отжимают, убивают"....
но большинство тут только словоблудит и кидается на меня с визгом "********", на большее мозгов не хватает....
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24.05.2022 18:02 Відповісти
Кацап дурний

Памятай перемога за Україною! І ще 5 наших союзників так говорить святе писання

можеш хоч обісратись але буде так
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24.05.2022 18:21 Відповісти
Нам насправді ніхто і не повинен щось давати, це все і так добровільні подарунки, ми самі винні що 8 років не готувалися до війни з рашистами і платимо за це страшну ціну.
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24.05.2022 18:53 Відповісти
не 8років а 3останні роки
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24.05.2022 23:03 Відповісти
Роботи по ракетній програмі були згорнути останні 3 роки. Ми могли б мати:
Кілька девізіонів Нептунів - наразі один і без ракет

81 ПУ Ольхи/ОльхиМ і не 100 ракет, а тисячі.

Тисячі ПУ Стугна (наразі було 700шт)
Гром/Сапсан кілька комплексів, громили б ворожі аеродроми.
На виході був би вітчизняний РСЗВ.
Впевнений, що були б вирішені проблеми з новими літаками...
А що ми маємо?
Наголосували...
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25.05.2022 14:31 Відповісти
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24.05.2022 20:02 Відповісти
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