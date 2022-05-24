Російські загарбники увійшли у Світлодарськ, що у Бахмутському районі, - місцева ВЦА. ФОТО
Російські окупанти 24 травня 2022 року увійшли до Світлодарська (Донецька область)та встановили російський прапор на будівлю міської ради.
Про це повідомляє Вільне радіо з посиланням на слова начальника Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошка, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сергія Гошка, місто захоплено російськими військами.
"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, - ред.) на адміністративній будівлі", - зазначив він.
Очільник Світлодарської ВЦА додав, що вулицями Світлодарська ходять озброєні загарбники і перевіряють документи у місцевих. Він також зазначив, що великої присутності окупантів не спостерігається, вони ходять групами по п'ять осіб.
Нагадаємо, у Світлодарську розташована Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.
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По Зміїному вже не раз писали притомні аналітики, що від відкривае великі можливості для ударів по неокупованій частині півдня.
Так нам допомагають , але давайте розберемся , джавеліни, нлави, 777 , щось якась дрібнота то в принципі і все.
Не потрібно ілюзій з цим ***** неможливо перемогти.
Перевага в ***** просто не мислима особливо живої сили , те що ми стоїмо 4й місяць це вже достойно легенд.
Я не знаю , що і як буде далі, але потрвбно визнати воюємо ми самі з реальною силою яку боїться увесь світ .
Тому будь ласка не треба кричати зраду , а краще єднатися і протистояти і берегти воїнів.
По легенді 6 країн знищать останню імперію , не одна а 6 .
"зри в корень" проблемы....
зачем я это пишу? ну во-первых, что бы народ открыл свои беньки и поднимал этот вопрос, а не кричал уряяя каждой гаубице....
во-вторых...если народ очухается, хотя бы немного, и начнет распинывать власть, то ОПУ начнет либо что-то объяснять народу, либо вынуждено будет снова начать орать на весь мир "дайте оружие, отжимают, убивают"....
но большинство тут только словоблудит и кидается на меня с визгом "********", на большее мозгов не хватает....
Памятай перемога за Україною! І ще 5 наших союзників так говорить святе писання
можеш хоч обісратись але буде так
Кілька девізіонів Нептунів - наразі один і без ракет
81 ПУ Ольхи/ОльхиМ і не 100 ракет, а тисячі.
Тисячі ПУ Стугна (наразі було 700шт)
Гром/Сапсан кілька комплексів, громили б ворожі аеродроми.
На виході був би вітчизняний РСЗВ.
Впевнений, що були б вирішені проблеми з новими літаками...
А що ми маємо?
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