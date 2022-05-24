Російські загарбники увійшли у Світлодарськ, що у Бахмутському районі, - місцева ВЦА. ФОТО

Російські окупанти 24 травня 2022 року увійшли до Світлодарська (Донецька область)та встановили російський прапор на будівлю міської ради.

Про це повідомляє Вільне радіо з посиланням на слова начальника Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошка, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сергія Гошка, місто захоплено російськими військами.

"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, - ред.) на адміністративній будівлі", - зазначив він.

Очільник Світлодарської ВЦА додав, що вулицями Світлодарська ходять озброєні загарбники і перевіряють документи у місцевих. Він також зазначив, що великої присутності окупантів не спостерігається, вони ходять групами по п'ять осіб.

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Нагадаємо, у Світлодарську розташована Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.