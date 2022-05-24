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Новини Фото Війна
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На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області в с. Мала Рогань та с. Вільхівка проведена ексгумація тіл місцевих жителів, вбитих рашистами під час окупації регіону.

Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура 01

Встановлено, що 25 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їхнього будинку.

На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура 02

Крім того, 15 березня 2022 року під час в'їзду до с. Вільхівка Харківського району військовими країни-агресора з танка було обстріляно автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. У подальшому батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.

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На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура 03

Наразі трупи ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

прокуратура (3676) Харківщина (6054) жертви (1793)


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24.05.2022 16:31 Відповісти
Орки їбані! Щоб ви всі виздихали в страшних корчах, підори заліссянські!
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24.05.2022 17:10 Відповісти
"порушення законів та звичаїв війни" ...

Дивовижні речі інколи пишуть про цю війну !

Це людожери ніколи й за усе їх існування не знали , що таке "звичаї війні" ...

Скоріше папуасів простійше переконати , що вести війну усім вигідно за "звичаями війні" , ніж цих рептілоїдів . Бо папуаси просто ніколи не знали , що це таке .
А рептілойди примато-подібні вони як прімати добре усе знають , але їх рептілоїдна природа їм підказує , що це не для їх сутності !!!

Прокуратурі буде на 5 порядків простійше фіксувати ті випадки де ці "закони" не порушувалися ... А усі іши випадки фікусувати разом й готувати звинувачення не на конкретних рептілоїдів , а на їх тейпових вожаків ... Це , по суті й називається геноцидом й злочинами проти людяниності !
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24.05.2022 17:13 Відповісти
Ще довго будуть знаходити ....
Те що посіяла москва вона буде рясно пожинати у себе на паРащі, трупів в них буде більше.
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25.05.2022 12:42 Відповісти
 
 