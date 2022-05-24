На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура. ФОТО
У Харківській області в с. Мала Рогань та с. Вільхівка проведена ексгумація тіл місцевих жителів, вбитих рашистами під час окупації регіону.
Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що 25 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їхнього будинку.
Крім того, 15 березня 2022 року під час в'їзду до с. Вільхівка Харківського району військовими країни-агресора з танка було обстріляно автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. У подальшому батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.
Наразі трупи ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Дивовижні речі інколи пишуть про цю війну !
Це людожери ніколи й за усе їх існування не знали , що таке "звичаї війні" ...
Скоріше папуасів простійше переконати , що вести війну усім вигідно за "звичаями війні" , ніж цих рептілоїдів . Бо папуаси просто ніколи не знали , що це таке .
А рептілойди примато-подібні вони як прімати добре усе знають , але їх рептілоїдна природа їм підказує , що це не для їх сутності !!!
Прокуратурі буде на 5 порядків простійше фіксувати ті випадки де ці "закони" не порушувалися ... А усі іши випадки фікусувати разом й готувати звинувачення не на конкретних рептілоїдів , а на їх тейпових вожаків ... Це , по суті й називається геноцидом й злочинами проти людяниності !
Те що посіяла москва вона буде рясно пожинати у себе на паРащі, трупів в них буде більше.