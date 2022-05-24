На Харківщині виявлені 2 тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області в с. Мала Рогань та с. Вільхівка проведена ексгумація тіл місцевих жителів, вбитих рашистами під час окупації регіону.

Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 25 березня 2022 року під час окупації с. Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їхнього будинку.

Крім того, 15 березня 2022 року під час в'їзду до с. Вільхівка Харківського району військовими країни-агресора з танка було обстріляно автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. У подальшому батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.

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Наразі трупи ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).