Окупанти касетними снарядами обстріляли Слов'янськ, ніхто не постраждав, - мер Лях. ФОТОрепортаж
Російські окупанти 24 травня обстріляли місто Слов'янськ касетними снарядами. Ніхто з цивільних не постраждав.
Про це повідомив очільник міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 травня, Слов'янськ знову зазнав обстрілу. Касетні снаряди прилетіли у приватну забудову одного з мікрорайонів. Жертв вдалося уникнути лише тому, що люди з будинків уже виїхали. Цей приклад ще раз наочно доводить: залишатися у місті небезпечно!" - зазначив мер.
За словами Ляха обстріли стають все більш руйнівними. Досвід сусідніх громад говорить про те, що їхати треба зараз, поки є така можливість.
"Завтра буде автобус на Дніпро. У четвер – до Рівненської області. Прийміть рішення! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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За-бе-ра-й-те. Я то думал! У нас этих славянсков, завались