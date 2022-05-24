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Окупанти касетними снарядами обстріляли Слов'янськ, ніхто не постраждав, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 24 травня обстріляли місто Слов'янськ касетними снарядами. Ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомив очільник міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 травня, Слов'янськ знову зазнав обстрілу. Касетні снаряди прилетіли у приватну забудову одного з мікрорайонів. Жертв вдалося уникнути лише тому, що люди з будинків уже виїхали. Цей приклад ще раз наочно доводить: залишатися у місті небезпечно!" - зазначив мер.

За словами Ляха обстріли стають все більш руйнівними. Досвід сусідніх громад говорить про те, що їхати треба зараз, поки є така можливість.

"Завтра буде автобус на Дніпро. У четвер – до Рівненської області. Прийміть рішення! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких!" - підсумував він.

Також читайте: Ворог поновив наступ на Слов'янськ. Напружена ситуація на Харківщині, - Веніславський

Окупанти касетними снарядами обстріляли Словянськ, ніхто не постраждав, - мер Лях 01
Окупанти касетними снарядами обстріляли Словянськ, ніхто не постраждав, - мер Лях 02
Окупанти касетними снарядами обстріляли Словянськ, ніхто не постраждав, - мер Лях 03
Окупанти касетними снарядами обстріляли Словянськ, ніхто не постраждав, - мер Лях 04
Окупанти касетними снарядами обстріляли Словянськ, ніхто не постраждав, - мер Лях 05

Автор: 

обстріл (28472) Слов’янськ (599)


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Нелю Щтепу не зачепило?
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Слава богу не Конча-Заспу.

За-бе-ра-й-те. Я то думал! У нас этих славянсков, завались
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24.05.2022 17:35 Відповісти
 
 