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На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю "з Херсона" й українські продукти. ФОТО

В окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди "з Херсона" і продукти українських торгових марок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю з Херсона й українські продукти 01

Першими продуктами, які рекламували як "херсонські", стали молода картопля та огірки. Ціна – порівнянна зі звичайною в Севастополі, 50-60 рублів за кілограм. З початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати "херсонську" полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм. Це нижче за середню ринкову вартість. Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках.

На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю з Херсона й українські продукти 02

На цінниках продуктів, які нібито привезли з материкової України, продавці пишуть "смак дитинства", "найкраще", "привіт з України".

На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю з Херсона й українські продукти 03

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Окрім сільгосппродуктів, у кіосках і торгових центрах Севастополя з'явилася українська парфумерія та засоби гігієни – шампуні, креми, масла. Після початку повномасштабної війни Росії проти України ціна цих косметичних засобів в окупованому Криму підскочила на 50-70%.

Автор: 

Крим (14147) окупація (6694) Севастополь (554) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+39
Намародерили освободітєлі
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24.05.2022 20:35
+37
И не боятся биолабораторий, вдруг какой-то бандеровский ген.
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24.05.2022 20:38
+22
Продукты залитые кровью, такая себе "вкусняшка"
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24.05.2022 20:37
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У кого що з сіллю?
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24.05.2022 21:56 Відповісти
хана...
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24.05.2022 22:54 Відповісти
шоб вы там суки подавились мразота кацапская
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24.05.2022 22:19 Відповісти
Панове, а пам'ятаєте "он ліпецкую фабріку нє закрил і таргуєт там шакаладам.." - наразі аналогічно можна сміливо казати "він постачає воду і харчи окупантам". Бумеранг то таке...
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24.05.2022 23:05 Відповісти
А унитазы видать на рашку отправили.
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24.05.2022 23:44 Відповісти
Ааа не пронесло тебя, оглоеда, с тех огурчиков-то? (https://xn-----6kckxdcc1akw3bb6av8fya.xn--p1ai/phrases/13/12/ Цитаты из фильма "Любовь и голуби")
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25.05.2022 00:10 Відповісти
так вони ж отруєні вірусом "Бандера"
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25.05.2022 00:25 Відповісти
дивно що ціни на продукцію написани в гривнах а не рублях, тому це по менший мірі не ціники в севастополі
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25.05.2022 04:29 Відповісти
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