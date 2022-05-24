На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю "з Херсона" й українські продукти. ФОТО

В окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди "з Херсона" і продукти українських торгових марок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Першими продуктами, які рекламували як "херсонські", стали молода картопля та огірки. Ціна – порівнянна зі звичайною в Севастополі, 50-60 рублів за кілограм. З початком ягідного сезону в Севастополі почали продавати "херсонську" полуницю за ціною 150-200 рублів за кілограм. Це нижче за середню ринкову вартість. Полуницю привозять щодня, торгівля відбувається у постійних точках.

На цінниках продуктів, які нібито привезли з материкової України, продавці пишуть "смак дитинства", "найкраще", "привіт з України".

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Окрім сільгосппродуктів, у кіосках і торгових центрах Севастополя з'явилася українська парфумерія та засоби гігієни – шампуні, креми, масла. Після початку повномасштабної війни Росії проти України ціна цих косметичних засобів в окупованому Криму підскочила на 50-70%.