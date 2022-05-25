Французькі експерти фіксують воєнні злочини на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Французькі експерти допомагають прокурорам фіксувати воєнні злочини на Чернігівщині.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"24 травня 2022 року прокурори спільно зі спеціалістами Жандармерії Франції провели слідчі дії на пошкоджених та знищених російськими окупантами об'єктах в місті Чернігові. У складі іноземної групи працювали вибухотехніки, трасологи, балісти та судово-медичний експерт.

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Проведено огляд повністю зруйнованої 28 лютого 2022 року будівлі Чернігівського кінотеатру ім. Щорса. Також оглянуто розбитий дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна міської дитячої стоматполіклініки, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного обстрілу 27 лютого.



Окрім інших об’єктів, які зазнали пошкоджень та руйнувань, прокурорами Чернігівщини спільно з французькими експертами оглянуто житловий масив по вулиці Чорновола. У березні на мікрорайон було здійснено авіаналіт. У результаті загинуло 15 людей, десятки – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.







