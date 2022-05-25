Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині. Ракетний удар було завдано з території Росії.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько першої години ночі з території росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон.
Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії.
Загиблих попередньо немає", - зазначив Живицький.
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