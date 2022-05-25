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Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти обстріляли Краснопілля на Сумщині. Ракетний удар було завдано з території Росії.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої години ночі з території росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю. Пуск, попередньо, був з літака, який не перетинав державний кордон.

Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії.

Загиблих попередньо немає", - зазначив Живицький.

Читайте: З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 01
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 02
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 03
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 04
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 05
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 06
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 07
Окупанти з території РФ завдали ракетного удару по Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено будинки, - Живицький 08

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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Зеле боби де ППО ???!!!
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25.05.2022 09:23 Відповісти
Миші з'їли
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25.05.2022 09:28 Відповісти
Ну а ми що? Хто розкаже в коментах, чого в нас не вистачає? Пари мінометів в нас у Сумській області немає, аби за порєбрік *******?
Писав і буду писати - кацапи поважають лише силу!
Коли ми не відповідаємо, вони сприймають це як слабкість!
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25.05.2022 09:32 Відповісти
Міномети є. Мін нема.
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25.05.2022 09:44 Відповісти
Хгггг
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25.05.2022 11:29 Відповісти
маючи **...того сусіда потрібно було готуватися завчасно..
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25.05.2022 09:52 Відповісти
 
 