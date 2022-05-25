Ракети, танки, артилерія, "Гради", "Торнадо". За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів - житлові будинки, лікарня, залізничний вокзал, завод, будівельне підприємство, критичну інфраструктуру.

Про це у щоденному звіті повідомляють у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив по населених пунктах - Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Лиман, Торецьк, Бахмут, Соледар, Залізне, Неліпівка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичі, Щербинівка, Ласточкине, Калинове, Орлівка, Улакли. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", - йдеться у повідомленні.

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На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.