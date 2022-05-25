Ракети, танки, артилерія, "Гради", "Торнадо". За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів - житлові будинки, лікарня, залізничний вокзал, завод, будівельне підприємство, критичну інфраструктуру.
Про це у щоденному звіті повідомляють у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив по населених пунктах - Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Лиман, Торецьк, Бахмут, Соледар, Залізне, Неліпівка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичі, Щербинівка, Ласточкине, Калинове, Орлівка, Улакли. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", - йдеться у повідомленні.
На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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ну хіба що у вашій хворій уяві , зебобіки 😠
якщо люди висловдюються не так , як ваш Боневтік , то він що , поробот ?
Перестаньте займатися бредятиною , а напишіть щось розумне і корисне для краіни , яка воює із кацапською ордою !
"Я с вас ****, фанаты Пороха"
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
а де зеслуги? коля-катлєта, труханов, демченко, кишенькові прокурори, судді, митники?
Ну а головний боневтік , відисиками замилює нам очі , поки Беня бабло рахує від гумдопомоги !