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Ракети, танки, артилерія, "Гради", "Торнадо". За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів - житлові будинки, лікарня, залізничний вокзал, завод, будівельне підприємство, критичну інфраструктуру.

Про це у щоденному звіті повідомляють у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив по населених пунктах - Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Лиман, Торецьк, Бахмут, Соледар, Залізне, Неліпівка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичі, Щербинівка, Ласточкине, Калинове, Орлівка, Улакли. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", - йдеться у повідомленні.

Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер. ФОТО


Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

Читайте: У Покровську стався вибух, - мер Требушкін


Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Ракети, танки, артилерія, Гради, Торнадо. За добу росіяни завдали 25 ударів по Донеччині. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07

На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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Топ коментарі
+5
Рашисты тоже учатся, хоть и с запозданием. Они согнали в район Северодонецка-Славянска кучу техники. Они изменили стратегию. Они теперь не делают многокилометровые колонны а разбивают на небольшие группы, они обстреливают города издалека всем чем можно, железа и снарядов у них дохрена. На жертвы населения и на разрушения им пофиг, они сначала просто уничтожают города и поселки, потому что рашисты. А следом уже идут пехотой.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
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25.05.2022 10:52
+4
Я не очень понимаю что происходит.
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
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25.05.2022 10:41
+4
особисто я не вірю арестовичу ще з часів вагнергейту, коли він казав, що такої операції не було і не могло бути. це виборці зеленського вірять всьому, що їм розказують на канала г+г, який належить коломойському і медведчуку. і який зараз приватизував весь тв простір україни.
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25.05.2022 10:49
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Помнится, целый полковник разговорных войськ пан Люси рассказывал каждый день сколько снарядов и ракет осталось у кацапов. По его подсчетам они сейчас в минус какой то степени уже должны быть.
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25.05.2022 10:40 Відповісти
Я с вас ****, фанаты Пороха. То вы поносите зеленых по любой херне, которая совершенно не в их компетенции, то верите всему шапкозакидательству арестовичей, а теперь возмущаетесь, когда реальность оказалась несколько другой.
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25.05.2022 10:44 Відповісти
особисто я не вірю арестовичу ще з часів вагнергейту, коли він казав, що такої операції не було і не могло бути. це виборці зеленського вірять всьому, що їм розказують на канала г+г, який належить коломойському і медведчуку. і який зараз приватизував весь тв простір україни.
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25.05.2022 10:49 Відповісти
З чого ти взяв , що тут одні порохоботи , яких насправді не існує,
ну хіба що у вашій хворій уяві , зебобіки 😠
якщо люди висловдюються не так , як ваш Боневтік , то він що , поробот ?

Перестаньте займатися бредятиною , а напишіть щось розумне і корисне для краіни , яка воює із кацапською ордою !
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25.05.2022 10:56 Відповісти
У вас щось дуже погано зі сприйняттям інформації. Ви десь у своєй голові побачили слово "порохобот", котрого я не писав. Так само я не писав жодного слова похвали про зеленського.
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25.05.2022 11:09 Відповісти
У вас роздвоєння особистості? Це писав не Александр Александров а Александров Александр?
"Я с вас ****, фанаты Пороха"
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25.05.2022 11:14 Відповісти
Я писав це, і що? Де там слово "порохобот"? Дивні ви якись хлопці.
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25.05.2022 11:23 Відповісти
Фанати Пороха це що, я придумав ?
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25.05.2022 11:15 Відповісти
"Порохобот" і фанат Пороха це одно і те саме у вашому світосприйнятті? У вас усе гаразд з логікою?
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25.05.2022 11:19 Відповісти
Ху@єй там
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25.05.2022 11:07 Відповісти
****
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25.05.2022 11:11 Відповісти
Я не очень понимаю что происходит.
По всей линии фронта на Донбассе идут тяжелейшие бои. Наша линия обороны там фактически взломана. Но при этом, количество потерь врага, которые публикует Генштаб (и в живой силе и технике) с каждым днем всё меньше и меньше.
Это как? Мы просто отходим не нанося противнику особого ущерба?
Я не паникую. Я просто хочу чтобы перестали врать украинцам про "не оставим наши позиции", "у нас крепкая оборона", "западное вооружение", "у РФ заканчиваются резервы", "в армии орков никто не хочет воевать" и т.п.
Украинцы - не маленькие дети. И все понимают, что эта война не на один год. Соберемся и победим.
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25.05.2022 10:41 Відповісти
Рашисты тоже учатся, хоть и с запозданием. Они согнали в район Северодонецка-Славянска кучу техники. Они изменили стратегию. Они теперь не делают многокилометровые колонны а разбивают на небольшие группы, они обстреливают города издалека всем чем можно, железа и снарядов у них дохрена. На жертвы населения и на разрушения им пофиг, они сначала просто уничтожают города и поселки, потому что рашисты. А следом уже идут пехотой.
Да, сейчас на Донбассе реально тяжело. Паниковать не надо, помощь идет, но не так быстро, в течении недель как минимум.
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25.05.2022 10:52 Відповісти
Ну на самом деле, ты все правильно понимаешь. Нормальные украинцы уже научились читать между строк в том феерическом информпоносе, который льётся нам в головы из СМИ. Уже давно можно и к Украине отнести карикатуру, где ТВ - жопа, а унитазы - головы украинцев
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25.05.2022 10:53 Відповісти
Вперед на передову і там відразу стає все зрозуміло 😡
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25.05.2022 11:00 Відповісти
А смысл умирать тогда? Кому станет лучше
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25.05.2022 13:25 Відповісти
А Где пан Ярош?
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25.05.2022 10:50 Відповісти
А де ви , Бидний , в окопі ?
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25.05.2022 10:58 Відповісти
ярош воює, захищає Дніпро
а де зеслуги? коля-катлєта, труханов, демченко, кишенькові прокурори, судді, митники?
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25.05.2022 11:00 Відповісти
Судді і прокурори бігають за Порохом , а Коля котлєта відпочиаає на Закарпатті !

Ну а головний боневтік , відисиками замилює нам очі , поки Беня бабло рахує від гумдопомоги !
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25.05.2022 11:05 Відповісти
"Котлету"-тищенко, не чіпайте!! У нього є пістолет(нагородний)... як колись у Ківи.,
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25.05.2022 11:18 Відповісти
у них один метод - випалена земля. Чечня, Сирія ,Україна... *миротворці*
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25.05.2022 11:13 Відповісти
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25.05.2022 11:17 Відповісти
У нас теж одна мета , перебити всіх орків на нашій землі , щоби ніколи не зазіхали на чуже 😠
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25.05.2022 11:17 Відповісти
 
 