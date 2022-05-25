"Азовсталь" продовжує битись навіть зараз: ще двоє ворожих саперів підірвалися під час розмінування території

Ще двоє ворожих саперів підірвалися під час розмінування території "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів вже із так званої "ДНР" вчора підірвались на "Азовсталі". Обидва важкі і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. "Азовсталь" продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений", - зазначив він.

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