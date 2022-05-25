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"Азовсталь" продовжує битись навіть зараз: ще двоє ворожих саперів підірвалися під час розмінування території

Ще двоє ворожих саперів підірвалися під час розмінування території "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів вже із так званої "ДНР" вчора підірвались на "Азовсталі". Обидва важкі і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. "Азовсталь" продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений", - зазначив він.

Азовсталь продовжує битись навіть зараз: ще двоє ворожих саперів підірвалися під час розмінування території 01

Читайте також: Під час розмінування "Азовсталі" підірвалися четверо російських саперів, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3230) розмінування (989) Азовсталь (443) Андрющенко Петро (694)


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розмінування буде проводитись більше сотні років, якщо не з'являться нові технології, там купа металу і з міношукачем там нічого не вдієш, тільки руками або ногами.
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25.05.2022 12:03 Відповісти
Або кацапами.
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25.05.2022 12:25 Відповісти
Главное, чтобы им не пришло в голову пообщаться с минерами
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25.05.2022 12:34 Відповісти
А что там с нашими пленными с азовстали? Их собираются менять или их отдали оркам на растерзание с шантажом сдачи территорий?
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25.05.2022 12:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим зихисникам, благаю
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25.05.2022 12:42 Відповісти
На Азовсталі нікого не залишилося ?
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25.05.2022 12:56 Відповісти
раз орки розміновують, і якщо вірити шмарклі, то нікого.
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25.05.2022 13:28 Відповісти
да сейчас насрать на азовсталь, то проблемы оккупантов. Что с Бахмутской трассой?
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25.05.2022 13:16 Відповісти
 
 