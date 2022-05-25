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На Закарпатті повідомлено про підозру ексголові РДА, який незаконно передав 122 га землі підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко. ФОТО

Мова йде про передачу землі під розміщення комплексу "Ведмежа діброва". Кінцевими бенефіціаром товариств, які отримали землі, є дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляють у  Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадова особа, всупереч Земельному кодексу України, своїми розпорядженнями виключила із земель державного лісового фонду 122 га вартістю 26,9 млн грн та передала їх в оренду на користь суб’єктів господарювання. Кінцевими бенефіціарами цих товариств є дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко. На вказаних земельних ділянках збудували комплекс "Ведмежа діброва", - йдеться у повідомленні.


На Закарпатті повідомлено про підозру ексголові РДА, який незаконно передав 122 га землі підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко 01

24 травня на підставні отриманих доказів слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції колишньому голові райдержадміністрації повідомили про підозру. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Крім того, на території Закарпатської області правоохоронці провели санкціоновані обшуки в довірених осіб Оксани Марченко.

На Закарпатті повідомлено про підозру ексголові РДА, який незаконно передав 122 га землі підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко 02

"Раніше в рамках кримінального провадження поліцейські провели обшуки на території комплексу та вилучили значні активи – витвори мистецтва (понад 300 картин відомих художників), транспортні засоби тощо. На вилучені предмети та земельні ділянки було накладено арешт. Наразі триває процедура передачі їх до АРМА", - додали у ДСР.

Медведчук Віктор (1707) обшук (1971) Нацполіція (15168) Марченко Оксана (146) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+5
А може Департамент стратегічних росслідувань Нацполіції врешті повідомить, кому і на що мертвечук передавав отримані від ***** гроші?
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25.05.2022 13:48
+4
Попередних відосіків про Порошенко виявилось недостатньо?
Потрібно знімати нові?
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25.05.2022 13:48
+4
Це тільки одному голові РДГ оголосили підозру , а у нас таких тисячі , які розпорядились нашими землями і надрами , Оце і є наша ППО, літаки , кораблі , і вся оборонка . Якщо наш народ не домовиться змінити 100% політичну еліту яка була і є , щоб вишвирнути їх разом всіх до одного , не дивлячись на піари , не реагуючи на пропаганду і популізм всіх , бо там одна брехня і злочинність , то всі ці жертви будуть марними . Українцям пора зрозуміти , що , маючи таке географічне розташування і таких сусідів , ми маємо обирати на президента лише із етнічних українців , і тільки інтелектуального військового , бо ці торгаші державниками нездатні бути , для них держава , це корито для отримання надприбутків для своїх прихильників .
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25.05.2022 14:53
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Попередних відосіків про Порошенко виявилось недостатньо?
Потрібно знімати нові?
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25.05.2022 13:48 Відповісти
А може Департамент стратегічних росслідувань Нацполіції врешті повідомить, кому і на що мертвечук передавав отримані від ***** гроші?
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25.05.2022 13:48 Відповісти
Версія, яка задовольнить зебілів, наразі в стадії формування...
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25.05.2022 13:59 Відповісти
А раніше вас це питання не бентежило?
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25.05.2022 14:45 Відповісти
Їх цікавить лише вигадані свідчення проти Пороха.
Бо якщо Ведмечук дійсно заговорить, то здасть всю опЕ, квартал, беню і ще купу мудаків.
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25.05.2022 14:59 Відповісти
Тобто, якщо Ведмедчук скаже, що у часи гібридного миру "квартал" незаконно торгував сепарським вугіллям та передав братнім агресорам "трубу для відмивання", ці свідчення вже не будуть вигаданими?
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27.05.2022 01:30 Відповісти
ДСР при обшуку знайшов обгортки від рошенок?
Шукайте, вони десь повинні бути...
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25.05.2022 13:52 Відповісти
Не "дубрава", а "услуга"...
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25.05.2022 14:42 Відповісти
Це тільки одному голові РДГ оголосили підозру , а у нас таких тисячі , які розпорядились нашими землями і надрами , Оце і є наша ППО, літаки , кораблі , і вся оборонка . Якщо наш народ не домовиться змінити 100% політичну еліту яка була і є , щоб вишвирнути їх разом всіх до одного , не дивлячись на піари , не реагуючи на пропаганду і популізм всіх , бо там одна брехня і злочинність , то всі ці жертви будуть марними . Українцям пора зрозуміти , що , маючи таке географічне розташування і таких сусідів , ми маємо обирати на президента лише із етнічних українців , і тільки інтелектуального військового , бо ці торгаші державниками нездатні бути , для них держава , це корито для отримання надприбутків для своїх прихильників .
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25.05.2022 14:53 Відповісти
і тільки інтелектуального військового !
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25.05.2022 15:14 Відповісти
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25.05.2022 15:23 Відповісти
120 га то ж мєлочі жизні, подумав ексголова,
таких історій купа, не ясно чому так мало розслідують і конфіскують
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25.05.2022 20:35 Відповісти
 
 