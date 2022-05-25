На Закарпатті повідомлено про підозру ексголові РДА, який незаконно передав 122 га землі підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко. ФОТО

Мова йде про передачу землі під розміщення комплексу "Ведмежа діброва". Кінцевими бенефіціаром товариств, які отримали землі, є дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, посадова особа, всупереч Земельному кодексу України, своїми розпорядженнями виключила із земель державного лісового фонду 122 га вартістю 26,9 млн грн та передала їх в оренду на користь суб’єктів господарювання. Кінцевими бенефіціарами цих товариств є дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко. На вказаних земельних ділянках збудували комплекс "Ведмежа діброва", - йдеться у повідомленні.





24 травня на підставні отриманих доказів слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції колишньому голові райдержадміністрації повідомили про підозру. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Крім того, на території Закарпатської області правоохоронці провели санкціоновані обшуки в довірених осіб Оксани Марченко.

"Раніше в рамках кримінального провадження поліцейські провели обшуки на території комплексу та вилучили значні активи – витвори мистецтва (понад 300 картин відомих художників), транспортні засоби тощо. На вилучені предмети та земельні ділянки було накладено арешт. Наразі триває процедура передачі їх до АРМА", - додали у ДСР.